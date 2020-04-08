Россиянин, застрявший в закрытом Ухане: «Все 76 дней я мечтал скорее обнять дочку»

76 дней. Столько длилась карантинная блокада 11-миллионного города Ухань в центральной части Китая. Столицу провинции Хубэй закрыли еще в середине января. Тогда в городе стремительно росло число заболевших коронавирусной инфекцией.

Чтобы разместить всех инфицированных в Ухане было решено построить два временных госпиталя. На все про все было выделено 10 дней. В итоге во всей провинции Хубэй заболели 67 803 человека. Жертвами COVID-2019 стали 3213 пациентов.

В течение трёх месяцев власти провинции ужесточали ограничительные меры. Вводились запреты на выход в магазин для целых семей, за продуктами могли ходить только по одиночке и в полной защитной экипировке. Территории университетских кампусов были закрыты на вход и выход для студентов и преподавателей.

5 февраля Россия провела эвакуацию наших соотечественников из охваченного эпидемией коронавируса Уханя. Два военно-транспортных самолета Ил-76 доставили россиян на карантин в Тюмень. Но далеко не все наши граждане согласились возвращаться на родину. Некоторые решили переждать пандемию в столице Хубэя. Среди таких оказался российский детский тренер по хоккею Олег Иншаков. Он рассказал «КП, как оказался разлученным с семьей почти на четыре месяца из-за блокады Уханя.

«ДУМАЛИ, ВОТ-ВОТ ОТКРОЮТ»

- Я работал в Шанхае, но 10 января уехал в командировку в Ухань. Должен был вернуться 30 числа в Шанхай к семье. Но город закрыли 23 января, как раза перед моим днём рождения. В день закрытия Уханя люди еще перемещались по городу, но уже с 25 января было почти все закрыто, кроме супермаркетов. Я не эвакуировался в Тюмень, так как обстановка была не настолько пессимистичной и все ждали открытия города 14 февраля. Я надеялся, что смогу вернуться в Шанхай. Но где 14 февраля, там уже 17-е и так далее, - рассказывает Олег Иншаков.

- В 20-х числах марта начали приходить новости, что будет вторая волна эвакуации. Я заполнил много форм, но все эвакуация так и не состоялась. В начале апреля китайцев начали выпускать из компаунда (жилого комплекса - ред.). Чтобы выйти необходимо было получить код здоровья через специальное приложение. Я не мог сделать этот код, так как для него был нужен китайский ID (идентификационная карта, заменяющая паспорт), а российский загранпаспорт не подходил для этого. Такие ограничения были только в Ухане. Поэтому я не мог выйти за территорию компаунда до сегодняшнего дня. Сегодня я наконец-то получил разрешение на выезд из компаунда и только на вокзал.

«ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ВКУСНЯШЕК»

Как любому спортсмен, Олегу необходимо было тренироваться. А в условиях карантина и запрета покидать квартиру это сделать довольно сложно.

- Пока я был в Ухане, то жил в трёхкомнатной студии моего коллеги. Мы жили с ним вместе до середины февраля, пока его не эвакуировали в рамках третьей волны вместе с другими гражданами ЕС, - говорит «КП» россиянин. - Мы снимали видео тренировок в домашних условиях для детей (отрабатывали элементы с теннисными мячиками и клюшками, устанавливали импровизированные ворота). Я подтягивал свой английский, пока сосед не эвакуировался на родину. С семьей был постоянно на связи в WeChat (популярная в КНР социальная сеть - ред.).

- Я научился более-менее готовить, выхода не было. Ведь готовую пищу заказать нельзя, общепит не работал. Продукты мы заказывали онлайн. Выбор там не очень большой, но все необходимое было. Волонтеры от компании, в которой я работаю, приносили мне соцпомощь - рис, капусту и овощи. Некоторые продукты можно было купить в магазине, располагающемся в нашем доме на первом этаже, - хлеб, яйца, сосиски, вредные вкусняшки (чипсы, конфеты), а их хотелось больше всего! Когда власти ослабили карантинные меры, родители моих вратарей привезли мне продуктов из супермаркета. Еще я их попросил привезти мне бургер. Ему я был особенно рад!

luckycoach_ Всем привет!Я-Олег и я-тренер по хоккею С этим видом спорта связана вся моя жизнь.

«ВПЕРЕД УХАНЬ»

Открытие Уханя китайцы превратили в настоящий праздник. Ночью на 8 апреля небоскребы города подсветили тысячью прожекторов. Полиция разбирала 75 заградительных кордонов, установленных на всех основных магистралях, ведущих из города. Самолеты возобновили внутренние перелеты, а с железнодорожного вокзала вновь отправляются поезда. 55 тысяч человек - люди, которые работают за пределами Уханя, - решили покинуть город на поездах. Хотя местные власти просят пока не уезжать за его пределы.

- Сегодня очень много людей скопилось на вокзале. Сейчас я возвращаюсь в Шанхай. Потому что только сегодня я получил долгожданное разрешение на выход из компаунда и выезд из города, - поясняет Олег Иншаков. - В полночь 8 апреля много людей было на площади. Все кричали «Вперёд Ухань». Но все были в масках.

«КИТАЙ СТАЛ ПОХОЖ НА КИТАЙ»

Несмотря на открытие города, в Ухане по-прежнему остаются в силе некоторые ограничительные меры. Например, до сих пор не работают школы и университеты. И не только.

- Нужно обязательно носить маски. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, социальную дистанцию. Таким, как я, везде ходить со специальным разрешением, распечатанным на листе А4, а местным жителям - с кодом здоровья, сгенерированным спецприложением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771871" frameborder="0"></iframe> Жители уезжают из Ухани после снятия карантина.

- Открылись супермаркеты. Как работают кафе и рестораны, я еще не знаю, не успел проверить. Когда мне выдали разрешение, я первым делом отправился на стадион за спортивной формой и сразу на вокзал. Было очень волнительно выйти из компаунда на улицу, переступить за забор. Даже не верилось. Вокруг все ожило. Китай стал похож на Китай. Много людей, разговоров, суеты, как и должно быть.

- Мое главное желание, пока я был в закрытом Ухане, - скорее вернуться домой и обнять дочку, - признается россиянин.

Сегодня Олег должен оказаться в Шанхае. Но пока с выполнением заветного желания придется повременить. В начале февраля его супруга вместе с малышкой, когда в Шанхае также стали вводиться ограничения, отправилась в Россию навестить бабушек и дедушек.

А из-за закрытия границ Москвой и запрета на въезд для иностранцев, введенного Пекином, семья оказалась разделена. И когда они вновь смогут обнять друг друга, пока остается загадкой...