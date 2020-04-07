2020-04-07T19:21:32+03:00
В мире

Выезд из Уханя разблокировали спустя 76 дней изоляции

Город стал очагом распространения коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Выезд из Уханя разблокировали спустя 76 дней изоляцииВыезд из Уханя разблокировали спустя 76 дней изоляцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти Китая приняли решение разблокировать выезд из Уханя спустя 76 дней изоляции. Именно этот китайский город стал очагом распространения эпидемии коронавируса COVID-19.

Как рассказывал сайт kp.ru, из-за введенного в конце января карантина город был фактически изолирован. В его пределах не ходил общественный транспорт, а местным жителям запрещалось покидать дома без крайней необходимости. Однако накануне китайские власти стали снимать ограничительные меры по всей стране, в том числе и в Ухане, где 28 марта, впервые за долгое время заработали 184 станции уханьской метро.

Напомним, 29 марта Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране. За минувшие сутки в поднебесной выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же за три месяца с начала вспышки заболевания в стране заразились 81708 человек. По данному показателю КНР уже опустился на шестое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач призвал чаще заниматься сексом в период карантина
В Чили около 300 медиков заразились коронавирусом
Путин подписал указ о выплате по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трёх лет
Почти треть российских компаний отправили своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск
Выезд из Уханя разблокировали спустя 76 дней изоляции
В Казахстане сильный ветер сорвал крышу жилого дома
Трамп: ВОЗ реально профукала ситуацию
Во французском Биаррице теперь нельзя сидеть на скамейках дольше двух минут
Гринпис не исключает повторения в России лесных пожаров, как в 2019 году
"Вектор" намерен провести доклинические испытания вакцины от коронавируса до 22 июня
В родительском комитете сочли закономерным продление учебного года для 11-х классов
Мантуров: Россия вышла на производство почти 1,6 млн масок в сутки
"Я сразу самоизолировалась": Главврач московской больницы заразилась коронавирусом
Вирусолог сообщил Путину, что через неделю можно будет увидеть результат ограничений
Власти Вологодской области решили, как будут спасать бизнес
Россияне стали экономить на продуктах