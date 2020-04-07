Выезд из Уханя разблокировали спустя 76 дней изоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T19:21:32+03:00

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Власти Китая приняли решение разблокировать выезд из Уханя спустя 76 дней изоляции. Именно этот китайский город стал очагом распространения эпидемии коронавируса COVID-19.

Как рассказывал сайт kp.ru, из-за введенного в конце января карантина город был фактически изолирован. В его пределах не ходил общественный транспорт, а местным жителям запрещалось покидать дома без крайней необходимости. Однако накануне китайские власти стали снимать ограничительные меры по всей стране, в том числе и в Ухане, где 28 марта, впервые за долгое время заработали 184 станции уханьской метро.

Напомним, 29 марта Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране. За минувшие сутки в поднебесной выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же за три месяца с начала вспышки заболевания в стране заразились 81708 человек. По данному показателю КНР уже опустился на шестое место.

ИСТОЧНИК KP.RU