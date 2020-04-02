Житель Уханя - россиянам: «Не унывайте! Мы победили вирус, справитесь и вы»
В январе и феврале 12-миллионный мегаполис Ухань превратился в пустыню: жителям было запрещено выходить из домов в прямом смысле под страхом смерти, встал транспорт, прекратили работу все предприятия.
Но прошло три месяца, и все изменилось. Китайское правительство официально заявило о существенном улучшении эпидемиологической ситуации в стране. В Ухане вновь ожило городское хозяйство, народ повалил в супермаркеты и кинотеатры, начали закрываться больницы, построенные для лечения больных коронавирусом.
О том, какие изменения произошли в городе, нашему корреспонденту рассказал житель Уханя Фан Линьбо.
НА УЛИЦУ - ТОЛЬКО В МАСКЕ
- Моя работа заключается в том, что я езжу в метро и слежу за тем, чтобы все пассажиры носили маски.
- Это обязательное требование?
- Да. Если вы хотите выйти из дома, необходимо надеть маску. После того, что нам пришлось пережить, выходить без маски – крайне безответственно. Правда, мне пока еще не доводилось видеть, чтобы кто-то нарушал это требование.
- В метро много народу?
- Сейчас стало значительно меньше – и это при том, что работают всего шесть линий из девяти и открыты 184 из 228 станций. Чтобы войти или выйти из метро, необходимо просканировать на своем смартфоне личный «код здоровья» и пройти через тепловизор, который измеряет температуру тела. В вагонах можно сидеть только через одного – сидеть рядом не разрешается даже родственникам. Все понимают, что только так можно предотвратить повторную вспышку болезни.
НА МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НИКТО НЕ ЖАЛУЕТСЯ
- Что еще изменилось в городе?
- Люди стали соблюдать дистанцию. В банках, магазинах и поликлиниках появились специальные метки, которые помогают понять, какое расстояние может считаться безопасным. В этом плане мы стали похожи на европейцев.
- И какое же это расстояние?
- Полтора метра минимум. Но чем больше, тем лучше.
- А в магазине тоже меряют температуру?
- Обязательно! Вас не пропустят внутрь, если вы не пройдете через тепловизор. Это создает дополнительные очереди, но после двухмесячного сидения дома никто не жалуется.
- Кафе и рестораны работают?
- Не все, но с каждым днем их открывается все больше. Однако, и там при входе вам тоже придется показать на смартфоне «код здоровья», который подтверждает, что вы не болеете и прошли карантин.
- А школы, университеты и детские сады вернулись к привычному графику?
- Пока нет. Но, судя по всему, школы в самом ближайшем будущем возобновят свою работу.
- Город уже открыт для посещения?
- Городские службы по-прежнему проводят дезинфекцию улиц и общественных помещений. Правительство пообещало снять ограничения на транспортное сообщение с другими городами к середине апреля. Очень жду, когда смогу навестить свою сестру в Шанхае. У них в городе тоже снимают карантинные меры.
Люди стали соблюдать дистанцию. В банках, магазинах и поликлиниках появились специальные метки, которые помогают понять, какое расстояние может считаться безопасным.Фото: REUTERS
«К НАМ ЕДУТ ИЗ США И ЕВРОПЫ»
- 19 марта Ухань объявил об отсутствии новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 90 процентов больных уже выписаны с выздоровлением. Похоже, Китаю удалось победить вирус. Почему же профилактические меры до сих пор сохраняются?
- Наше правительство пока не уверено в том, что вирус не вернется. Мы справились с инфекцией, а другим странам только предстоит это сделать. Многие граждане, которые раньше жили в США и Европе, возвращаются в Китай, потому что сейчас здесь безопаснее. Конечно, все они должны самостоятельно пройти карантин, но дополнительные меры безопасности еще никому не повредили.
- Что бы вы могли пожелать читателям «Комсомолки»?
- Не унывать! Вирус рано или поздно будет побежден, и карантин закончится. И здоровья, ведь это самая большая ценность.
Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома
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ИСТОЧНИК KP.RU
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