Житель Уханя - россиянам: «Не унывайте! Мы победили вирус, справитесь и вы»

В январе и феврале 12-миллионный мегаполис Ухань превратился в пустыню: жителям было запрещено выходить из домов в прямом смысле под страхом смерти, встал транспорт, прекратили работу все предприятия.

Но прошло три месяца, и все изменилось. Китайское правительство официально заявило о существенном улучшении эпидемиологической ситуации в стране. В Ухане вновь ожило городское хозяйство, народ повалил в супермаркеты и кинотеатры, начали закрываться больницы, построенные для лечения больных коронавирусом.

О том, какие изменения произошли в городе, нашему корреспонденту рассказал житель Уханя Фан Линьбо.

НА УЛИЦУ - ТОЛЬКО В МАСКЕ

- Моя работа заключается в том, что я езжу в метро и слежу за тем, чтобы все пассажиры носили маски.

- Это обязательное требование?

- Да. Если вы хотите выйти из дома, необходимо надеть маску. После того, что нам пришлось пережить, выходить без маски – крайне безответственно. Правда, мне пока еще не доводилось видеть, чтобы кто-то нарушал это требование.

- В метро много народу?

- Сейчас стало значительно меньше – и это при том, что работают всего шесть линий из девяти и открыты 184 из 228 станций. Чтобы войти или выйти из метро, необходимо просканировать на своем смартфоне личный «код здоровья» и пройти через тепловизор, который измеряет температуру тела. В вагонах можно сидеть только через одного – сидеть рядом не разрешается даже родственникам. Все понимают, что только так можно предотвратить повторную вспышку болезни.

НА МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НИКТО НЕ ЖАЛУЕТСЯ

- Что еще изменилось в городе?

- Люди стали соблюдать дистанцию. В банках, магазинах и поликлиниках появились специальные метки, которые помогают понять, какое расстояние может считаться безопасным. В этом плане мы стали похожи на европейцев.

- И какое же это расстояние?

- Полтора метра минимум. Но чем больше, тем лучше.

- А в магазине тоже меряют температуру?

- Обязательно! Вас не пропустят внутрь, если вы не пройдете через тепловизор. Это создает дополнительные очереди, но после двухмесячного сидения дома никто не жалуется.

- Кафе и рестораны работают?

- Не все, но с каждым днем их открывается все больше. Однако, и там при входе вам тоже придется показать на смартфоне «код здоровья», который подтверждает, что вы не болеете и прошли карантин.

- А школы, университеты и детские сады вернулись к привычному графику?

- Пока нет. Но, судя по всему, школы в самом ближайшем будущем возобновят свою работу.

- Город уже открыт для посещения?

- Городские службы по-прежнему проводят дезинфекцию улиц и общественных помещений. Правительство пообещало снять ограничения на транспортное сообщение с другими городами к середине апреля. Очень жду, когда смогу навестить свою сестру в Шанхае. У них в городе тоже снимают карантинные меры.

Люди стали соблюдать дистанцию. В банках, магазинах и поликлиниках появились специальные метки, которые помогают понять, какое расстояние может считаться безопасным.Фото: REUTERS

«К НАМ ЕДУТ ИЗ США И ЕВРОПЫ»

- 19 марта Ухань объявил об отсутствии новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 90 процентов больных уже выписаны с выздоровлением. Похоже, Китаю удалось победить вирус. Почему же профилактические меры до сих пор сохраняются?

- Наше правительство пока не уверено в том, что вирус не вернется. Мы справились с инфекцией, а другим странам только предстоит это сделать. Многие граждане, которые раньше жили в США и Европе, возвращаются в Китай, потому что сейчас здесь безопаснее. Конечно, все они должны самостоятельно пройти карантин, но дополнительные меры безопасности еще никому не повредили.

- Что бы вы могли пожелать читателям «Комсомолки»?

- Не унывать! Вирус рано или поздно будет побежден, и карантин закончится. И здоровья, ведь это самая большая ценность.

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