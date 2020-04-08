«Василиса решила, что ей жизнь дороже»: Гузеева сообщила, что Володина покинула «Давай поженимся!»

Сегодня в столице снимали очередные серии телешоу «Давай поженимся!». С соблюдением мер предосторожности: без зрителей, в обработанной студии, ведущие отказались от услуг гримеров и стилистов, всем участникам перед проходом на съемки измерили температуру.

Программу снимают не каждый день: за пару дней записывают выпуски для эфиров на месяц. Сегодня начались очередные съемки. Напомним, что на путь истинный женихов и невест наставляют астролог Василиса Володина, сваха Роза Сябитова и телеведущая Лариса Гузеева. Володина заблаговременно предупредила руководство, что сниматься не будет из-за пандемии.

Кадр из шоу «Давай поженимся!»

«Мы с Розой работаем вдвоем. Василиса решила для себя, что ее жизнь, жизнь ее близких ей дороже. Она, наверное, молодец, и правильно поступила…», - рассказала Гузеева в своих соцсетях. Лариса Андреевна объяснила, что задача ТВ сейчас развлекать народ, который самоизолировался у экранов. «Мы должны развлекать, мы должны быть на передовой», - считает Гузеева.

Роза Сябитова подтвердила: «Да, снимаем не в полном составе. Но, несмотря на обстоятельства, шоу должно продолжаться!»

У 45-летней Володиной дома муж и двое детей, а также работа. Астролог может работать из дома: делает индивидуальные гороскопы, цены на которые – от 210 до 300 тыс. рублей за прогноз на 5 лет. Так что Василиса неплохо заработает и без ТВ. А вот у 58-летней Сябитовой и 60-летней Гузеевой – работа на ТВ основной источник дохода. Учитывая, какие меры предосторожности соблюдаются на съемках, Роза и Лариса настроены спокойно и решительно — на рабочий процесс, который продлится несколько дней.