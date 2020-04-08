Разбор фейков о коронавирусе: правда ли, что в «Испании всё спокойно», а «Китай богатеет на пандемии»?

Если что может сравниться с пандемией коронавируса — так это разгул фейков, которые доверчивые граждане пересылают друг другу в соцсетях. Некоторые из них фабрикуются профессионалами: опытными пранкерами, а порой даже — диверсионно-психологическими центрами за рубежом. Другие — озорства ради запускают в Сеть сами пользователи (первые уголовные дела и реальные наказания за такие проделки уже есть).

На информационный мусор можно было бы не обращать внимания — но люди, особенно самые младшие и самые старшие, искренне верят, впадают в панику… Разберём для примера парочку из таких вбросов. Итак, все фейки — аудиоролики. Когда тебе пересылают некий текст — мозг цепляется к словам, пытается анализировать. А тут — доверительная и бесхитростная речь как бы реального человека, такого же обывателя. Это подкупает. На что и рассчитывали создатели фейка.

НАД ВСЕЙ ИСПАНИЕЙ БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО?

— Девочки, сейчас закончила разговаривать с подругой, которая живёт в Мадриде, — слышен в анонимном аудиосообщении уверенный голос женщины средних лет. — Всё у них спокойно. Да, сидят на карантине. Да, сидят дома. Но никаких вот этих страшилок ни в Италии, ни в Мадриде абсолютно нет. […] Не верьте панике, всё это натуральные фейки, чтобы продать ту вакцину, которую сделала когда-то Америка. […] И никакого коронавируса — это обыкновенный грипп!

Какую вакцину сделала Америка и когда — конечно, не уточняется. А если в США есть какое-то чудо-лекарство, почему же у них уже 400 тысяч заболевших и 13 тысяч умерших? С логикой создатели этих роликов явно не дружат. Упор — на примитивные эмоции: «Власти от нас что-то скрывают».

Ладно, начнём с начала — неизвестная женщина говорит (ссылаясь на «разговор с подругой из Мадрида» — ещё один приём доверительности), будто в Испании всё хорошо.

Слово — каналу «Каталонский карантин», который следит за ситуацией на Пиренейском полуострове из первоисточников:

— В городе Террасса фабрика гробов выпускала 100-150 изделий в день; сейчас — 300 в день, перешла на 12-часовые смены с одним выходным в неделю (сообщает газета ElMon.cat).

— В мадридском госпитале им. Грегорио Мараньона под палату для тяжёлых больных пару дней назад переоборудовали даже больничную библиотеку… На 5 апреля в Каталонии в отделениях интенсивной терапии находится 2249 пациентов, на 49% больше, чем в прошлый понедельник…

Гробы с жертвами коронавируса на военном кладбище в предместьях Мадрида.Фото: REUTERS

— Для покрытия дефицита медикаментов Еврокомиссия рекомендовала продлевать сроки годности лекарств, имеющихся в больничных запасах, а также, с разрешения местных властей, — применять ветеринарные аналоги (!) этих лекарств…

Думаем, этого достаточно, чтобы вы убедились, какая на самом деле «хорошая жизнь в Мадриде». Причём, заметьте, реальные новости всегда оперируют конкретными цифрами, фактами и первоисточниками, которые поддаются проверке. В отличие от классического «по секрету сказала подруга» из аудиофейков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="484" src="https://www.kp.ru/video/embed/771894" frameborder="0"></iframe> Фейки из родительских чатов.

РАЗДУЕМ-КА НЕНАВИСТЬ К КИТАЮ

Другой «аудиоролик из мессенджеров». Тоже женский голос — как будто с тобой разговаривает лучшая подруга (ещё раз, эти файлы клепают профессионалы):

— Как китайцы весь мир развели, а. Просто ржут над всем миром. Никакого вируса, девочки, не существует… Акции свои и ценные бумаги Китай выкупил у всего мира, вчера официально в новостях объявили (так «официально» или «в новостях»? — прим. «КП»), что Китай справился с коронавирусом и шьёт для всего мира в день пять миллионов масок. А наши пусть жуют макароны и гречку. Китайцы хотели дешёвую нефть, хотели ценные бумаги — и получили…

Этот фейк куда тоньше: здесь ссылка не на «подружку», а на «официальные новости» с некими «конкретными цифрами» (возможно, даже близкими к истине). Что ж, производители медсредств — не только в КНР, по всему миру — действительно наживаются на пандемии. А Поднебесная в целом?

Жители Уханя пересекают реку Янцзы на пароме в черте города.Фото: REUTERS

Слово — каналу «Южный Китай», который ведёт китаист Николай Вавилов:

— Пять миллионов китайцев потеряли работу за первые две недели после частичного прекращения карантинных мер (ранее, в карантин, уволить сотрудника по закону было просто нельзя — прим. ред.)

— За первый квартал 2020 года в КНР закрылось около 500 тыс. предприятий (из-за пандемии и блокады — прим. ред.).

— Падение доходов бюджета провинции Хубэй (её столица — родоначальник пандемии, город Ухань) в феврале составило 98%.

— Экспорт медизделий из Китая за месяц составил $1,4 млрд. Пекин всех переиграл? Для сравнения, падение экспорта Китая только за январь и февраль — $50 млрд, то есть в десятки раз больше, чем он «нажился на масках».

В общем, не будем отнимать ваше время дальнейшим разбором этих шедевров мысли. Не верьте фейкам, ведь посеять панику и поссорить Россию с Китаем сейчас мечтают очень многие «доброжелатели».