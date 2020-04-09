Почему Швеция решила не воевать с коронавирусом

Планетарная схватка с нежданной напастью продолжается. Впрочем, некоторые государства от активной борьбы сознательно отказались. Мол, зараза не страшнее сезонного гриппа, и чем больше народа ею переболеет, тем скорее выработается всеобщий иммунитет. Изначально по этому пути пошли, например, Великобритания и Белоруссия, но очень скоро выпустили ситуацию из-под контроля и теперь в ужасе стараются сдержать расползание инфекции.

Пожалуй, единственным государством, где коронавирусу пока не объявили тотальную войну, сейчас осталась Швеция. Мы попросили рассказать, как идут дела у жителей этой страны, Катерину Сисфонтес, шведского ювелира, живущую в Стокгольме.

НАСИЛЬНО ДОМА НИКОГО НЕ ДЕРЖАТ

- Катерина, у вас действительно отменили карантин? Почему?

- Правительство посчитало, что таким образом у шведов быстрее выработается коллективный иммунитет на коронавирус. Но я бы не стала говорить, что в стране полностью отменили все меры предосторожности: на карантине рекомендовано оставаться некоторым категориям людей из групп риска.

- А кто в них входит?

- Пенсионеры, люди с астмой, легочными заболеваниями, повышенным давлением, все, кто восстанавливаются после операций или проходят реабилитацию. А остальным дали право самим решать: сидеть на карантине дома или ходить на работу. Многие выбрали первое.

- Те из групп риска, кто на карантине, вообще не могут выходить на улицу?

- Могут. Более того, все они получили указание от министерства здравоохранения побольше гулять и быть на свежем воздухе. Единственное, чего им крайне не рекомендуется, – это находиться в местах скопления людей.

- А государство применяет штрафы или другие меры наказания за нарушение этих требований?

- Повторюсь: это не требования, а лишь рекомендации властей. Принудительного карантина в Швеции нет ни для кого.

Мы попросили рассказать, как идут дела у жителей этой страны, Катерину Сисфонтес, шведского ювелира, живущую в СтокгольмеФото: Личный архив

ВСЕ РАБОТАЕТ, НО ЛЮДЕЙ НА УЛИЦЕ МЕНЬШЕ

- Работают ли магазины, рестораны, кафе?

- Магазины все работают в обычном режиме. Но днем на улицах народу намного меньше. Даже в метро объявляют, чтобы пассажиры соблюдали дистанцию и садились подальше друг от друга. Я, кстати, сейчас как раз еду в подземке, и состав полупустой. На каждом углу висят плакаты о необходимости частого мытья рук. Но при этом по вечерам количество людей в ресторанах и барах такое же, как и раньше, до эпидемии.

- Что со школами, вузами?

- Дети ходят в детские сады и школы. Все как обычно. Только гимназии и университеты перешли на онлайн-обучение. Но детей наоборот поощряют общаться. Вчера вот у нас на стадионе толпы школьников в футбол гоняли. В Швеции сейчас весенние каникулы, детвору дома не удержишь.

В скандинавской стране обошлись без массовой самоизоляцииФото: REUTERS

СТАТИСТИКИ ЗАБОЛЕВШИХ НЕТ

- Проводится ли тестирование на наличие коронавируса?

- Нет, никакого. Статистики заболевших вообще нет, сообщается лишь о количестве умерших - их уже 611 человек и это в основном пожилые люди. Я вот только что говорила с подругой, она врач в поликлинике. Так они там все уверены, что как минимум половина жителей Швеции больны. Теперь врачам приходится ездить на дом к пациентам, и их самих уже можно считать распространителями вируса.

- Маски носят?

- Нет, практически никто. Я, правда, хожу в маске, но исключительно потому, что кашляю после простуды. А так бы тоже не носила.

- Несмотря на отсутствие строгих карантинных мер, смертность от коронавируса в Швеции по сравнению с другими европейскими странами относительно невысокая. Как вы думаете, почему?

- У нас детей закаливают с самого детства. И далеко не последнюю роль играет то, что мы малообщительные. Мы не лезем друг к другу обниматься, как итальянцы. Мы и в здоровом-то состоянии стараемся избегать прикосновений к другими людям.

БИЗНЕСУ ПОМОГАЮТ, НО КРИЗИС НАЛИЦО

- Делает ли правительство что-то для поддержки бизнеса в условиях пандемии?

- Государство взяло на себя оплату половины зарплаты граждан, сняло с бизнеса все налоги по зарплате, предоставило предпринимателям отсрочку на три месяца по оплате налогов и взяло на себя 50% оплаты аренды. Тем, кто уже заплатил налоги, оплату вернут. Но этого все равно недостаточно. Некоторые компании начали разоряться.

- Почему?

- У них стало гораздо меньше клиентов. Все-таки народ испугался. Многие просто берут больничный и сидят по домам. На мои курсы по ювелирке ходят в основном пожилые люди. И я их понимаю. Им просто скучно. Ну и я сама стараюсь проявлять сознательность. Вот у меня есть ученик с астмой, так я решила ему просто передавать ключи от мастерской, а сама уходить на время его практики домой. А дома сидеть по большому счету не так уж и плохо.

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