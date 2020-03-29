Коронавирус в Европе: Как праздник непослушания обернулся эпидемической катастрофой

Весь мир искоса смотрел на Китай, когда в середине января власти КНР в один день закрыли всю провинцию Хубэй, где впервые вспыхнула эпидемия нового коронавируса. Тогда на карантин отправили 11-миллионный город Ухань. Были перекрыты все въезды и выезды из города, приостановлена работа общественного транспорта. На улицах курсировали полицейские патрули.

С каждым днем ограничительные меры в Хубэе ужесточались. Закончилось все тем, что людям позволяли выходить на улицу за продуктами раз в несколько дней. И это правило распространялось лишь на одного члена семьи, все остальные должны были коротать время в четырех стенах.

Китайцы, будучи довольно дисциплинированной нацией, вняли призывам партии и согласились играть по правилам тотального карантина. За неповиновение нарушителям грозил штраф, арест или тюремное заключение до трех лет.

Но как сейчас признают вирусологи и эпидемиологи со всего мира, такие действия благоприятно повлияли на борьбу с распространением инфекции в Поднебесной. Минимизация контактов, соблюдение социальной дистанции между людьми, регулярная санобработка зданий и транспорта сделали свое дело. В итоге на данный момент в провинции Хубэй был зафиксирован один случай инфицирования в течение последних десяти дней.

ИТАЛИЯ: ВСЕ НА ЮГ!

Когда в середине февраля в Италии стали выявлять первых заболевших COVID-2019, власти практически сразу отправили 10 небольших коммун на севере страны на карантин. На трассах были выставлены полицейские патрули, которые должны были не допустить выезда граждан из красной зоны.

Но этих мер было недостаточно. Жители зараженных регионов - Ломбардии и Венето - продолжали ездить по всей стране, распространяя инфекцию. Многие жители южных областей Италии, спасаясь от расширения «красной зоны» карантина, спешили вернуться домой. Главы южных регионов умоляли их оставаться на севере и не подвергать опасности родные провинции. Но это было тщетно.

Ограничительные меры по всей стране вводились постепенно: отмена занятий в школах и университетах, запрет на проведение массовых мероприятий, сокращение работы баров и ресторанов. Итальянцы с трудом понимали, что значит - соблюдать социальную дистанцию. Для них - людей компанейских и тактильных - это было нонсенсом. Соседи по-прежнему продолжали собираться в барах и обсуждать последние новости.

Когда Милан и Венеция были уже закрыты на карантин, Рим и Флоренция продолжали наслаждаться dolce vita («сладкой жизнью»). Власти Италии осознали, что эпидемию уже не остановить только в начале марта - 10 числа. С того дня во всей стране был введен тотальный карантин. Но к тому моменту шанс взять эпидемию под контроль был упущен. В итоге Италия ежедневно теряет от COVID-2019 по 600-800 своих граждан. На сегодня жертвами коронавируса стали 10 023 итальянца.

ИСПАНИЯ: СОПРОТИВЛЕНИЕ БЕСПОЛЕЗНО

В Испании коронавирус набрал обороты не так быстро, как в Италии. Но, опасаясь полномасштабной эпидемии, власти страны ввели режим повышенной готовности, ограничив на 14 дней передвижение людей 14 марта. Испанцев посадили под «домашний арест», пригрозив крупными штрафами.

Однако далеко не все испанцы вняли просьбам властей. Первыми проштрафившимися стали две девочки в Наварре, они катались на велосипеде. Штраф выписали одному из родителей, который присматривал за ними. Нарушительницей стала и женщина, гулявшая в парке с ребенком в городе Утрера. Она наотрез отказалась возвращаться домой и правоохранителям пришлось выписать ей штраф.

Компания молодых людей, пренебрегая запретом, слушала на парковке музыку в машине, за что получила от полиции нагоняй. В городе Ла Уньон полицейские поймали местных жителей, которые отдыхали на пляже и рыбачили. А в городке Вильярробледо оштрафовали посетителей и владельца бара.

В сети гуляли видеоролики, как некоторые испанцы наряжаются в маскарадные костюмы и в таком виде выходят на улицу. Лишь бы полиции было сложнее их опознать.

В Испании за незначительное нарушение условий самоизоляции могут взимать от 100 евро. За более серьезные (отказ предъявить удостоверение личности или оказание сопротивления полиции) и, тем более, регулярные нарушения - от 600 до 30 тысяч евро.

ФРАНЦИЯ: НИКАКИХ СВАДЕБ, ОДНИ ПОХОРОНЫ

Власти Франции попытались пресечь любые вылазки граждан из-под карантина на корню. Правда, поначалу правительство решило действовать по итальянскому сценарию: закрыли все учебные заведения, кафе и рестораны, поставили крест на всех массовых мероприятиях. Но французы этих мер не поняли. Поэтому, поддавшись весеннему настроению, многие отправились на пляжи и горнолыжные курорты.

Но уже 16 марта к нации обратился президент республики Эммануэль Макрон, объявивший с 17 марта тотальный карантин. За непослушание французов ждали драконовские ограничения. Двухнедельная самоизоляция. Из дома можно выходить лишь при наличии справки, где указывается причина выхода: поход к врачу, аптеку, за продуктами или на работу (если та невозможна дистанционно). В случае, если справки нет - штраф 130 евро, за повторное нарушение - тысяча евро. Сейчас власти задумываются на увеличением суммы наказания.

Из-за того, что эпидемия не ослабевает, французское правительство продлило общенациональный карантин еще на две недели. Прогулка с собакой не должны быть дольше часа в день и на расстоянии не более одного километра от дома. Французы могут собираться только по двое и при этом необходимо соблюдать дистанцию - минимум 1,5 метра.

По всей стране закрыты пляжи и парки. Выезды на природу под запретом, как и поездки за пределы страны. Отменены свадьбы и все религиозные торжества. Единственное, что позволено проводить - похороны. И то на них дозволяется присутствовать лишь родственникам.

БРАЗИЛИЯ: А ПРЕЗИДЕНТ ПРОТИВ...

А вот в Бразилии местные жители оказались куда более сознательными, чем власти страны. Президент Жаир Болсонару по-прежнему уверяет население, что не видит смысла в введении жестких карантинных мер. Он утверждает, что в зоне риска только люди старше 65 лет. Поэтому он критикует бразильцев за то, что они предпочитают самоизолироваться, а владельцы торговых центров массово закрывают свои магазины.

Несмотря на скептицизм главы государства, власти самого населенного штата Бразилии - Сан-Паулу - объявили в регионе 14-дневный карантин с 26 марта. Работу прекратили почти все частные предприниматели. Были введены ограничения на проведение массовых мероприятий. Губернатор штата Жоао Дориа заявил, что такие меры оправданы, поскольку в Сан-Паулу от коронавируса умерли более 15 человек. Его поддерживают власти и других штатов. По оценкам главы Минздрава Бразилии Луиса Энрике Мандетты, с апреля в стране начнется резкий рост числа заболеваний COVID-2019. Он будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. В августе власти ожидают постепенного снижения динамики заражений, в сентябре прогнозируется спад.

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