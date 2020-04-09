В парк я вырвусь, встречу вирус!

Тут некоторые социальные оптимисты предлагают открыть в Москве зачиненные на амбарный замок парки и прочие места отдыха на природе. Дескать, в самоизоляции народ с ума сходит. Все равно люди находят всевозможные лазейки, чтобы погулять на улице. Мусор выносят по полтора часа вместе с детьми на руках. Собак выводят по сорок раз на дню. Типо в магазин и аптеку постоянно шастают. То есть отклоняются от предписанных властями ста метров от дома цинично и неоднократно. А, стало быть, во дворах и на улицах увеличивается опасная скученность. А ведь там - коклю..., извините, коронавирус.

То ли дело парк. Народ бы там сосредоточился по территории, превышая требуемую социальную дистанцию в десятки раз. Катались бы по дорожкам на велосипедах. Чинно бродили по одиночке меж куртин. Дышали б, в общем, свежим воздухом, не нарушая санитарных правил...

Полное бла-а-а-лепие и настоящая пастораль.

Но вы, то есть, надеюсь, здравомыслящие люди, сами-то в это верите? Особенно когда вспоминаете, как в первый день вынужденной оплачиваемой нетрудовой недели толпы народа ломанулись в парки на шашлыки, барбекю и прочие пикники. В моем ближнем природном парке "Москворецкий" и через реку в Серебряном Боре было не протолкнуться...

Я даже представить себе боюсь, что будет, если парки и зеленые зоны в Москве сейчас, когда потеплело и солнышко вышло, откроют. Народ тут же потянется туда. Парочками и компашками. Семьями. Студенческими группами. Землячествами гастарбайтеров. Попробуй тут соблюсти социальную дистанцию. А если еще с детьми малыми выберутся? Их ведь на веревке не удержишь.

Даже ученые пока стопроцентно не знают всех путей распространения вируса. Называют, например, воздушный - вместе с пылью. Вот так сидит веселая группа людей вокруг мангала, а в десяти метрах от нее - а что, социальная дистанция соблюдена! - еще одна такая же. Ветерок подул - и вот тебе нежелательный социальный вирусный контакт.

Собачка увидела птичку и побежала за ней - не будешь же ее постоянно на поводке держать. А там хозяйка другой такой же любопытной псинки. Опять контакт...

Ребенок залез на скамейку. Или поднял что-то с земли. Или лизнул качельку. Снова контакт...

К тому же далеко не все живут рядом с парками: вышел из подъезда - и уже в зеленой зоне. А это значит, что до парка еще доехать надо, увеличивая риск подцепить заразу по пути.

Тут всего лишь один, казалось бы, здоровый москвич заразил целую тувинскую деревню, а нам предлагают зоны отдыха открыть. В общем, здравствуй, биологическая бомба, для тебя у нас открыты все дороги, все пути!..

Давайте смотреть реальности в лицо широко раскрытыми глазами: внутренняя индивидуальная дисциплина в России не то чтобы хромает, у многих, да что там - большинства наших граждан, ее просто нет. Раздолбайство - это такая же черта национального характера, как постоянные душевные метания, выливающиеся в задумчивость и пьянство. Метод пряника у нас не действует. Только жесткие запреты, подкрепленные большими административными штрафами, а если нужно, то и статьей УК. Какое там открытие парков, чтобы еще больше подсластить, в общем-то, совсем не унылую карантинную жизнь. Только кнут - в виде конной полиции и разъездного "бобика" с люстрой и матюгальником на крыше.

Сидите дома! А погуляем в парках и пожрем шашлыков на свежем воздухе потом, когда эпидемическая волна схлынет. Но до этого как минимум надо дожить...