В Австралии мам с детьми приравняли к спортсменам на пробежке, а в США закрытие парков отдали на усмотрение местным властям

Во многих странах власти ввели довольно жесткие меры ограничений, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Людей посадили в четырех стенах и призвали без надобности не выходить. Иначе - штраф. Полиция за этим строго следит.

Исключение - поход за продуктами или лекарствами, посещение врача, помощь близким родственникам или поход на работу при острой необходимости. Свободу дали владельцам собак, им на улицах можно появляться. А вот спортсменам, которые желают поддерживать себя в форме, поначалу разрешали делать небольшие вылазки. Но достаточно скоро и это запретили.

В Италии, где ситуация с эпидемией COVID-2019 тяжелая, было решено закрыть парки, скверы и игровые площадки еще в середине марта.Фото: REUTERS

+ В Италии, где ситуация с эпидемией COVID-2019 тяжелая, было решено закрыть парки, скверы и игровые площадки еще в середине марта. Это произошло после того, как жители некоторых регионов отправились на пикники. Власти действовали решительно. В Милане власти закрыли 195 огороженных зеленых зон. В начале апреля миланцы стали замечать, что пока все сидят по домам, в парки вернулись зайцы, которые не боятся бегать там даже днем. Что же касается спортсменов, то им власти разрешили проводить тренировки рядом с домом при соблюдении социальной дистанции. Игры и развлечения на открытом воздухе запрещены.

В Германии жесткость ограничительных мер зависит от региона.Фото: REUTERS

+ В Германии жесткость ограничительных мер зависит от региона. На востоке страны, где ситуация с коронавирусом более спокойная, жителям позволяется чуть больше, чем на западе ФРГ. В Берлине ситуация сложнее: горожанам разрешено отправиться в книжный магазин, но при этом запрещены прогулки в парках. Все скверы закрыты.

В Португалии, когда власти объявили о введении карантина, многие студенты решили провести первый выходной день у океана.Фото: REUTERS

+ В Португалии, когда власти объявили о введении карантина, многие студенты решили провести первый выходной день у океана. Это вызвало негодование у правительства. И после этого на улицы португальских городов отправились полицейские патрули, которые следят за порядком на улицах и пляжах.

В Великобритании тысячи британцев в минувшие выходные решили проигнорировать строгие правила карантина и отправились в парки Лондона.Фото: REUTERS

+ В Великобритании тысячи британцев в минувшие выходные решили проигнорировать строгие правила карантина и отправились в парки Лондона. Погода располагала. Воздух прогрелся до +20 градусов. После такого местные власти решили закрыть ряд городских парков.

Закрытие городских парков в США отдано на откуп местным властям.Фото: REUTERS

+ Закрытие городских парков в США отдано на откуп местным властям. В Нью-Йорке, например, все открыто, а в некоторых городах Калифорнии - наоборот. При этом министр внутренних дел Дэвид Бернхардт объявил об отмене входной платы во всех национальных парках страны. Федеральные власти считают, что большие открытые пространства не опасны для посетителей. Но все магазины и кафе на территории зеленых зон было решено закрыть.

+ В Австралии власти сделали послабления для затосковавших взаперти местных жителей. Можно ли выйти на улицу и посидеть в парке на скамейке? Нет, говорит правительство, это запрещено. Зато мать может вывести детей в парк, чтобы те побегали. Это уже будет считаться занятием спортом, а это разрешено. Полицию больше всего беспокоит, чтобы в парке одномоментно не скапливалось слишком много людей, и чтобы у них была возможность сохранять социальную дистанцию.

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В парк я вырвусь, встречу вирус!

Сергей ПОНОМАРЕВ

Тут некоторые социальные оптимисты предлагают открыть в Москве зачиненные на амбарный замок парки и прочие места отдыха на природе. Дескать, в самоизоляции народ с ума сходит. Все равно люди находят всевозможные лазейки, чтобы погулять на улице. Мусор выносят по полтора часа вместе с детьми на руках. Собак выводят по сорок раз на дню. Типо в магазин и аптеку постоянно шастают. То есть отклоняются от предписанных властями ста метров от дома цинично и неоднократно. А, стало быть, во дворах и на улицах увеличивается опасная скученность. А ведь там - коклю..., извините, коронавирус. (подробности)

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Хочу без запарки гулять в парке

На прошлой неделе у меня был юбилей. В честь этого события я хотел устроить с друзьями пикник в парке. Но их же все позакрывали (парки, не друзей)... Тогда я решил устроить подпольную вечеринку. Танцы, выпивка, красивые девушки — все как положено на бутлегерских сходках. Найти подходящее заведение, готовое распахнуть свои двери нарушителям закона, оказалось делом 10 минут и 2 звонков… (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Московские парки закрыты на карантин, но жители продолжают в них гулять

От этой самоизоляции можно сойти с ума. Ну все уже дома переделано. Убрано. Отремонтировано. Вымыто. Связано. Прочитано. Посмотрено. Выпито. А карантин и не думает кончаться. Хочется сесть уже на велосипед. Покататься на роликах. Пройтись под липами. А сделать это практически негде. Парки закрыты до 1 мая. Чтобы народ не расслаблялся. Однако красно-белые ленточки, которыми перекрывают вход на природные территории, как ни странно, народ не сдерживают. (подробности)