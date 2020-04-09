Хочу без запарки гулять в парке

На прошлой неделе у меня был юбилей. В честь этого события я хотел устроить с друзьями пикник в парке. Но их же все позакрывали (парки, не друзей)... Тогда я решил устроить подпольную вечеринку. Танцы, выпивка, красивые девушки — все как положено на бутлегерских сходках. Найти подходящее заведение, готовое распахнуть свои двери нарушителям закона, оказалось делом 10 минут и 2 звонков…

Я это к тому, что в нашу болезненную эпоху устроить подпольный пир во время коронавируса (естественно, без социальной дистанции) проще, чем подышать свежим воздухом.

А сейчас немного банальностей: дома воздух спертый и пыльный, дома вы постоянно находитесь в сидячем положении (привет, сериалам), дома на вас давят стены, дома вас манит холодильник. В общем, дома так себе обстановочка. И несмотря на эти очевидные вещи нам предлагают оставаться в квартире полтора месяца.

Нет, я ни в коем случае не призываю всех ломануться на улицу. Большинство людей с этой задачей и так уже прекрасно справились. Посмотрите в окно. Во дворах стайками пасутся довольные россияне. Про продуктовые магазины я вообще молчу. На прошлой неделе я там попал в ДТП — на сверхзвуковой скорости меня сбила барышня, мчавшаяся на кассу с двумя бутылками водки.

Если людей никто не гонит из дворов и не следит за дистанцией в «Дикси» и «Пятерочках», почему мы не можем на пару часов самоизолироваться на берегу пруда или под березкой? Мы же все равно ходим в продуктовые, в аптеку или гуляем с барбосом (привет, Иисус). И чтобы дойти до точки назначения точно также минуем подъезд и лифт, где нас может поджидать коронавирус. Поэтому все аргументы, что из-за парков у нас больше шансов заразиться «короной» - это просто демагогия! Власти могут выпустить постановление, что больше двух не собираться, что дистанция между людьми 2 метра, что шашлыки жарить запрещено. А строгие полицейские, рассредоточенные по верхушкам елей и пихт, пусть следят за выполнением этих требований.

В общем, дайте людям дышать на самоизоляции полной грудью. И давайте выпьем за это на следующей бутлегерской вечеринке! Шутка.

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В парк я вырвусь, встречу вирус!

Сергей ПОНОМАРЕВ

Тут некоторые социальные оптимисты предлагают открыть в Москве зачиненные на амбарный замок парки и прочие места отдыха на природе. Дескать, в самоизоляции народ с ума сходит. Все равно люди находят всевозможные лазейки, чтобы погулять на улице. Мусор выносят по полтора часа вместе с детьми на руках. Собак выводят по сорок раз на дню. Типо в магазин и аптеку постоянно шастают. То есть отклоняются от предписанных властями ста метров от дома цинично и неоднократно. А, стало быть, во дворах и на улицах увеличивается опасная скученность. А ведь там - коклю..., извините, коронавирус. (подробности)

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От этой самоизоляции можно сойти с ума. Ну все уже дома переделано. Убрано. Отремонтировано. Вымыто. Связано. Прочитано. Посмотрено. Выпито. А карантин и не думает кончаться. Хочется сесть уже на велосипед. Покататься на роликах. Пройтись под липами. А сделать это практически негде. Парки закрыты до 1 мая. Чтобы народ не расслаблялся. Однако красно-белые ленточки, которыми перекрывают вход на природные территории, как ни странно, народ не сдерживают. (подробности)