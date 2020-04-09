Как вернуться в Россию из-за границы: пошаговая инструкция от экспертов

Ситуация с соотечественниками, застрявшими за рубежом, по-прежнему непростая. Из-за внезапного карантина во многих странах им нельзя даже выйти на улицу за продуктами, деньги заканчиваются, а существовать надо. Но как? Разбираемся, как вернуться в Россию из-за границы

1. Заявить о себе на сайте «Госуслуги».

Даже если вы уже ранее подавали свою фамилии в списки, которые собирало посольство РФ в стране вашего пребывания, — по новому регламенту необходимо вновь заявить о себе на сайте «Госуслуги».

Прямо наверху главной страницы этого сайта сейчас размещён яркий баннер «Вы за границей и не можете вернуться домой»: нажимаете и следуете инструкциям.

Даже если у вас нет «полной» учётной записи на данном сервисе (с личной верификацией через письмо Почтой России) — сойдёт и «стандартная учётка». Для её активации может понадобиться мобильный телефон с российской симкой. Важно удостовериться, что та не заблокирована (например, из-за неуплаты) и способна принимать и отправлять смс (могут понадобиться на одном из этапов авторизации).

Из обязательных документов — к заявке на «Госуслугах» нужно приложить паспорт и загранпаспорт. Из желательных — билет на отменённый из-за блокады рейс, на котором вы не смогли вернуться на Родину. На основании этого документа рассчитываются «суточные» — 2,4 тыс. руб. за каждый день вынужденного пребывания за границей. После регистрации на «Госуслугах» эти деньги могут быть перечислены вам как мера финансовой поддержки.

К сожалению, механизм до сих пор не отлажен, некоторые из подавших заявки уже получили на карту «государевы суточные»; некоторые — нет. Но, главное, процесс пошёл.

Ещё раз: без регистрации на «Госуслугах» финансовую помощь будет получить невозможно, а место на вывозном авиарейсе — как минимум затруднительно.

2. Подписаться на страницу посольства РФ в своей стране

(Если, конечно, вы до сих пор этого не сделали). Как правило, самая актуальная информация — о вывозных авиарейсах и трансферах до аэропорта через закрытые внутренние границы — оперативно появляется именно там, на аккаунте Посольства/Консульства на фейсбуке (либо в других популярных соцсетях).

Теоретически — каждого, заявившего о себе на «Госуслугах», должны своевременно проинформировать о вывозном рейсе. Но на практике по разным причинам оповещения доходят не до всех. Так что руку на пульсе держать надо.

Более того, на страничке Посольства часто публикуется информация о новых правилах карантина в вашей стране, таких как закрытие городов или ввод комендантского часа. Для местностей с экзотическими языками — более чем актуально.

3. Найти чат соотечественников.

В беде лучше держаться вместе. У вас могут оставаться российские лекарства, которые могут спасти чью-то жизнь; а у ваших товарищей по несчастью может быть прямой телефон российского консула. Так что для многих чаты (в основном в популярном мессенджере «Вацап») — и отдушина, кладезь новостей. Найти такой чат можно через соцсети.

Тут, главное, помнить о правилах информационной гигиены. Например, корреспондент «КП» лично столкнулся со случаем, когда несознательная девушка-администратор чата (объединявшего соотечественников в одной из стран Южного полушария) откровенно разжигала среди них панику, призывала не (!) регистрироваться на «Госуслугах». Так, конечно, делать не надо.

Ну и помнить главное: всё будет хорошо, из многих стран россияне уже эвакуированы, и очередь должна дойти и до вас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768055" frameborder="0"></iframe> Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Застрявшие на Фиджи: Правительство России прислало нам по 40 тысяч рублей на жизнь

Российские туристы, запертые за рубежом, стали получать финансовую помощь от государства (подробности)

«Никто не просит помощи, мы просто хотим домой»: велопутешественник из Екатеринбурга застрял в Таиланде из-за пандемии коронавируса

У Богдана Сарасека был билет на 5 апреля, но рейс внезапно отменили. Когда будет следующий самолет, в российском посольстве не сообщают. (подробности)

Россиянин, застрявший в закрытом Ухане: «Все 76 дней я мечтал скорее обнять дочку»

8 апреля власти Китая приняли решение открыть город, ставший очагом эпидемии коронавируса (подробности)