2020-04-09T19:40:30+03:00
В мире

Как вернуться в Россию из-за границы: пошаговая инструкция от экспертов

"КП" выяснила, как туристам вернуться в Россию из-за границы и получить деньги от государства, чтобы дотянуть до эвакуационного рейса
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Ситуация с соотечественниками, застрявшими за рубежом, по-прежнему непростая. Из-за внезапного карантина во многих странах им нельзя даже выйти на улицу за продуктами, деньги заканчиваются, а существовать надо. Но как? Разбираемся, как вернуться в Россию из-за границы

1. Заявить о себе на сайте «Госуслуги».

Даже если вы уже ранее подавали свою фамилии в списки, которые собирало посольство РФ в стране вашего пребывания, — по новому регламенту необходимо вновь заявить о себе на сайте «Госуслуги».

Прямо наверху главной страницы этого сайта сейчас размещён яркий баннер «Вы за границей и не можете вернуться домой»: нажимаете и следуете инструкциям.

Даже если у вас нет «полной» учётной записи на данном сервисе (с личной верификацией через письмо Почтой России) — сойдёт и «стандартная учётка». Для её активации может понадобиться мобильный телефон с российской симкой. Важно удостовериться, что та не заблокирована (например, из-за неуплаты) и способна принимать и отправлять смс (могут понадобиться на одном из этапов авторизации).

Из обязательных документов — к заявке на «Госуслугах» нужно приложить паспорт и загранпаспорт. Из желательных — билет на отменённый из-за блокады рейс, на котором вы не смогли вернуться на Родину. На основании этого документа рассчитываются «суточные» — 2,4 тыс. руб. за каждый день вынужденного пребывания за границей. После регистрации на «Госуслугах» эти деньги могут быть перечислены вам как мера финансовой поддержки.

К сожалению, механизм до сих пор не отлажен, некоторые из подавших заявки уже получили на карту «государевы суточные»; некоторые — нет. Но, главное, процесс пошёл.

Ещё раз: без регистрации на «Госуслугах» финансовую помощь будет получить невозможно, а место на вывозном авиарейсе — как минимум затруднительно.

2. Подписаться на страницу посольства РФ в своей стране

(Если, конечно, вы до сих пор этого не сделали). Как правило, самая актуальная информация — о вывозных авиарейсах и трансферах до аэропорта через закрытые внутренние границы — оперативно появляется именно там, на аккаунте Посольства/Консульства на фейсбуке (либо в других популярных соцсетях).

Теоретически — каждого, заявившего о себе на «Госуслугах», должны своевременно проинформировать о вывозном рейсе. Но на практике по разным причинам оповещения доходят не до всех. Так что руку на пульсе держать надо.

Более того, на страничке Посольства часто публикуется информация о новых правилах карантина в вашей стране, таких как закрытие городов или ввод комендантского часа. Для местностей с экзотическими языками — более чем актуально.

3. Найти чат соотечественников.

В беде лучше держаться вместе. У вас могут оставаться российские лекарства, которые могут спасти чью-то жизнь; а у ваших товарищей по несчастью может быть прямой телефон российского консула. Так что для многих чаты (в основном в популярном мессенджере «Вацап») — и отдушина, кладезь новостей. Найти такой чат можно через соцсети.

Тут, главное, помнить о правилах информационной гигиены. Например, корреспондент «КП» лично столкнулся со случаем, когда несознательная девушка-администратор чата (объединявшего соотечественников в одной из стран Южного полушария) откровенно разжигала среди них панику, призывала не (!) регистрироваться на «Госуслугах». Так, конечно, делать не надо.

Ну и помнить главное: всё будет хорошо, из многих стран россияне уже эвакуированы, и очередь должна дойти и до вас.

Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Застрявшие на Фиджи: Правительство России прислало нам по 40 тысяч рублей на жизнь

Российские туристы, запертые за рубежом, стали получать финансовую помощь от государства (подробности)

«Никто не просит помощи, мы просто хотим домой»: велопутешественник из Екатеринбурга застрял в Таиланде из-за пандемии коронавируса

У Богдана Сарасека был билет на 5 апреля, но рейс внезапно отменили. Когда будет следующий самолет, в российском посольстве не сообщают. (подробности)

Россиянин, застрявший в закрытом Ухане: «Все 76 дней я мечтал скорее обнять дочку»

8 апреля власти Китая приняли решение открыть город, ставший очагом эпидемии коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Никто не просит помощи, мы просто хотим домой»: велопутешественник из Екатеринбурга застрял в Таиланде из-за пандемии коронавируса
У Богдана Сарасека был билет на 5 апреля, но рейс внезапно отменили. Когда будет следующий самолет, в российском посольстве не сообщают.
"Смеются и просят сгонять за пивком": Уроженка Татарстана, работающая на круизном лайнере в Италии, рассказала, как ведут себя россияне, запертые на корабле из-за коронавируса
По словам девушки, на корабле много наших туристов, которым никак не удается вернуться на родину [фото]
Мистический рейс: в Новосибирске сел несуществующий самолет из Пхукета
Туристам, которые застряли на тайском острове, сказали, что долгожданный самолет в Россию отменяют. Пассажиры разъехались из аэропорта, но из новостей узнали, что «благополучно добрались до Толмачево»
Новости 24
Путин Путин освободил от должности замминистра внутренних дел Романова
Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 16 апреля
Россия и Саудовская Аравия будут двигаться вперед по стабилизации рынка нефти
При вывозе россиян будет заполняться одна форма на семью
Кабмин готов выделить больше средств на помощь россиянам за рубежом
В первую очередь из-за рубежа вывезут россиян, уехавших из страны в 2020 году
Работавшие в мусорных пакетах британские медики заразились коронавирусом
Журфак МГУ начал выкладывать видеолекции легендарных преподавателей
В Москве будут "жестко" наказывать тех, кто нарушает карантин, разъезжая на машине
Около 4 тысяч россиян за рубежом получили материальную помощь от кабмина
Более 400 моряков заразились коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
Закрытие кладбищ на Вербное воскресенье и Пасху в Москве: как долго продлится ограничение
Академик РАН рассказал, когда может появиться лекарство для лечения коронавируса
Российские туристы с круизов вылетели из Рима в Москву
Мужской чемпионат Европы по баскетболу 2021 года перенесут
Путин призвал обеспечить внутреннюю безопасность страны в период пандемии
Цена нефти Brent превысила 36 долларов за баррель
Это важно для наших ветеранов, тружеников тыла, для их детей и внуков
Стартовала видеоконференция ОПЕК+
Доктор Комаровский сообщил, что делать при первых симптомах коронавируса
В Москве составили более 400 протоколов на нарушителей самоизоляции