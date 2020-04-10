Основательница Изозоляции: Хотели посмеяться, а получился мировой проект

В дни пандемии граждане креативят, воссоздавая из подручных средств шедевры великих мастеров. А придумала так отвлекать и развлекать людей москвичка Екатерина Брудная-Челядинова. Кате 38 лет, по образованию историк. Не чужда искусству, отстояла очереди к Серову и Дали. Работает в Mail.ru, занимается темами здоровья.

- Катя, как пришла в голову идея с картинами и Изоизоляцией?

- Случайно. Сидели мы с мужем (он архитектор), на карантине - третью неделю. Опухли, устали. Вообще, это тема известная: воссоздание картин на снимках, многие фотографы балуются. И мы с мужем решили развлечься. У нас дома голубые обои с размытым рисунком, мечта импрессиониста. От обоев и оттолкнулись. Нашли соломенную шляпу. Краску для волос - ядреного оранжевого цвета. Накрасили мужу бороду. И сложился Ван Гог (см. Фото). Сфоткала я мужа на телефон, запостила в фейсбук — мол, делай как мы. Придумала название развлечению: Изоизоляция. Друзья поддержали, сделали «Купчиху за чаем». И понеслось.

Через два дня снимков с хэштегом #Изозоляция были сотни. Решила создать группу. И пошли люди. Очень много людей. Мы только глазами хлопали: «Ой, смотрите: тысяча человек. Две, три, двадцать тысяч».

Сейчас, когда мы с тобой разговариваем, в группе 325 тысяч подписчиков.

- Толпы. Были ли какие-то конфликты, недопонимания?

- Естественно. Людей трясет — карантин-то продолжается. Пытаются выпустить пар. Только кто-то выпускает его творчеством, а некоторые приходят тупо поругаться. Одним не нравятся модели: «Вы слишком худая. Как такой толстой не стыдно фотографироваться?». Другие считают себя ущемленными. Куча претензий. Пришлось взять отпуск: чтобы просто со всем этим разобраться.

Но в итоге дружеский междусобойчик превратился в социальный проект. В миссию. Изоизоляцию теперь и не бросить. Огромное количество людей говорят за нее добрые слова. В том числе из Италии, Испании, Америки. Недавно женщина написала: она вот-вот родит, сидит дома. Ее мама живет в Германии. Страшно переживает. И наша группа - единственное, что удерживает маму на плаву, дарит ей какое-то спокойствие. Тоже самое могу сказать про своих родителей, которые сходили с ума, читая день и ночь новости.

- Предлагали уже проект монетизировать?

- Мы пока отказываемся, стараемся быть деликатными. Разместим рекламу на условные 30 тысяч рублей, а людям станет неприятно. Пока у нас только совместный проект с Васей Ложкиным и «Комсомольской правдой».

- Будешь ли развивать группу дальше - когда закончится пандемия?

- Если людям будет интересно. Нет - придумаем что-то новое. Хочется, конечно, сделать выставку или альбом. У нас около 15 тысяч работ. Выбор есть!

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