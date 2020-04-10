2020-04-10T18:02:01+03:00
Общество

Основательница Изозоляции: Хотели посмеяться, а получился мировой проект

«Комсомолка» поговорила с создателем самой известной сейчас группы в Фейсбуке: как пришла в голову идея и почему люди бывают так недовольны чужим творчеством
Александра КУЧУК
Поделиться:
Екатерина Брудная-Челядинова (слева) - автор идеи Изозоляции.Екатерина Брудная-Челядинова (слева) - автор идеи Изозоляции.
Изменить размер текста:

В дни пандемии граждане креативят, воссоздавая из подручных средств шедевры великих мастеров. А придумала так отвлекать и развлекать людей москвичка Екатерина Брудная-Челядинова. Кате 38 лет, по образованию историк. Не чужда искусству, отстояла очереди к Серову и Дали. Работает в Mail.ru, занимается темами здоровья.

- Катя, как пришла в голову идея с картинами и Изоизоляцией?

- Случайно. Сидели мы с мужем (он архитектор), на карантине - третью неделю. Опухли, устали. Вообще, это тема известная: воссоздание картин на снимках, многие фотографы балуются. И мы с мужем решили развлечься. У нас дома голубые обои с размытым рисунком, мечта импрессиониста. От обоев и оттолкнулись. Нашли соломенную шляпу. Краску для волос - ядреного оранжевого цвета. Накрасили мужу бороду. И сложился Ван Гог (см. Фото). Сфоткала я мужа на телефон, запостила в фейсбук — мол, делай как мы. Придумала название развлечению: Изоизоляция. Друзья поддержали, сделали «Купчиху за чаем». И понеслось.

Через два дня снимков с хэштегом #Изозоляция были сотни. Решила создать группу. И пошли люди. Очень много людей. Мы только глазами хлопали: «Ой, смотрите: тысяча человек. Две, три, двадцать тысяч».

Сейчас, когда мы с тобой разговариваем, в группе 325 тысяч подписчиков.

- Толпы. Были ли какие-то конфликты, недопонимания?

- Естественно. Людей трясет — карантин-то продолжается. Пытаются выпустить пар. Только кто-то выпускает его творчеством, а некоторые приходят тупо поругаться. Одним не нравятся модели: «Вы слишком худая. Как такой толстой не стыдно фотографироваться?». Другие считают себя ущемленными. Куча претензий. Пришлось взять отпуск: чтобы просто со всем этим разобраться.

Но в итоге дружеский междусобойчик превратился в социальный проект. В миссию. Изоизоляцию теперь и не бросить. Огромное количество людей говорят за нее добрые слова. В том числе из Италии, Испании, Америки. Недавно женщина написала: она вот-вот родит, сидит дома. Ее мама живет в Германии. Страшно переживает. И наша группа - единственное, что удерживает маму на плаву, дарит ей какое-то спокойствие. Тоже самое могу сказать про своих родителей, которые сходили с ума, читая день и ночь новости.

- Предлагали уже проект монетизировать?

- Мы пока отказываемся, стараемся быть деликатными. Разместим рекламу на условные 30 тысяч рублей, а людям станет неприятно. Пока у нас только совместный проект с Васей Ложкиным и «Комсомольской правдой».

- Будешь ли развивать группу дальше - когда закончится пандемия?

- Если людям будет интересно. Нет - придумаем что-то новое. Хочется, конечно, сделать выставку или альбом. У нас около 15 тысяч работ. Выбор есть!

ПО ТЕМЕ

Шедевры из гречки и туалетной бумаги: пятнадцать лучших работ из паблика "Изоизоляция"

В дни пандемии граждане креативят, воссоздавая из подручных средств шедевры великих мастеров (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Двух тараканов вы сами никогда не победите! Откровения дезинфектора о неравной борьбе с крысами и насекомыми
Эдуард Подрядов воюет с насекомыми и грызунами уже больше десяти лет, иногда просыпается в холодном поту - картинки его будней похлеще, чем в фильмах ужасов
Новости 24
ФССП предложила полгода не взимать долги с граждан и малого бизнеса
На время пандемии не будут штрафовать за просроченные паспорта и водительские права
На Ямале врачи, борющиеся с коронавирусом, получили надбавки к зарплате и бесплатные гостиницы
Эксперт рассказал, какие товары подорожают в ближайшее время
Путин и Трамп еще раз обсудили нефть
Суды Москвы оштрафовали еще трех человек за нарушение режима самоизоляции
Российские космические запуски подешевеют на 30% в ответ на демпинг Илона Маска
Глава МИД Германии раскритиковал методы США и Китая по борьбе с коронавирусом
"Поддерживайте свой профессиональный уровень": музыкант Юрий Башмет дал совет, чем заняться во время карантина
Штабы России и Сирии: "США препятствуют спасению беженцев в лагерях"
Российские военные помогают бороться с коронавирусом в итальянском Бергамо
В Кремле сообщили о гибком расходовании средств на нацпроекты
В США рассказали о грозном ракетном арсенале России
Эксперты посоветовали, как справиться с домашним насилием во время карантина
Друзь возвращается в игру "Что? Где? Когда?" после скандального отстранения
"Наши родители пережили гораздо более тяжелые времена": Карен Шахназаров призвал людей не отчаиваться на самоизоляции
Глава Центробанка сообщила об улучшении ситуации на российском финансовом рынке