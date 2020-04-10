Семисотчасовая эпопея «Дау» выходит онлайн. Что это такое и почему нельзя пропустить

Не зря некоторые оптимисты находят в карантине и эпидемии положительные аспекты. Так, неизвестно было, выйдет ли когда-нибудь в эфир макросериал «Дау» Ильи Хржановского, который режиссер создавал 14 лет. Из 700 часов материала, посвященного жизни и работе советского физика Льва Ландау, было смонтировано 14 фильмов, часть из которых не получила прокатное удостоверение в России («Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера» в Минкульте РФ сочли пропагандирующими порно), а часть была презентована во Франции в 2019 году.

Было не совсем понятно, каким образом проект вообще может быть показан зрителю. И вот коронавирус подтолкнул создателей к самому логичному решению — многочасовую картину выложат в интернет. Уже в апреле (дата пока не сообщается, но вроде как в середине месяца, то есть совсем скоро) выйдут «Дау. Дегенерация» и «Дау. Наташа». Это будут отформатированные после парижской премьеры версии фильмов.

Портал и время презентации пока не называется. Может быть, это случится на официальном сайте эпопеи, может быть, в соцсетях или на Youtube.

ЧТО ТАКОЕ «ДАУ»

«Дау» - не совсем кино в привычном понимании слова. Скорее, это документальный перфоманс, который затянулся на несколько лет. Съемочные павильоны стали местом обитания реальных сотрудников НИИ, инженеров, офицеров милиции в отставке, дворники и парикмахеры, официанты и студенты. Сценарий создавался на основе книги его жены Конкордии Дробанцевой — при участии Владимира Сорокина (как без него?), но при этом сценария как такового почти не было. На пунктирно обозначенную фабулу нанизывалась реальная жизнь, рождавшаяся в кадре. Актеров запускали в кадр — и они там существовали, как в мокьюментари-проектах.

Новый мир стал как бы альтернативной реальностью в интерьерах СССР. Специфический мир с дверью в новое измерение создали в Харькове, где время застыло. Повествование в «Дау» начинается в 1920-х и завершается в 1968 году.

Кадр из фильма «Дау»

- Мы построили невероятно сложную и самую большую на сегодняшний день декорацию в Европе, - объяснял Илья Хржановский. - За целый год съемок на площадке не было людей в современной одежде и атрибутов современной жизни. Это накачивает пространство определенной энергией, обеспечивает необходимую атмосферу. Как бы СССР, которого не было, но который в некоторой альтернативной реальности мог быть.

Бюджет картины в 3,5 миллиона долларов (258 миллионов рублей) распух за время работы до 10 миллионов долларов (737 миллионов рублей).

О ЧЕМ ФИЛЬМЫ (максимально коротко)

«Дау-1»

В главной роли — нобелевского лауреата Льва Ландау — греческий дирижер и актер (обладатель «Эмми») Теодор Курентзис. Его жену Нору играет Радмила Щеголева, некогда напарница Верки Сердючки в «СВ-Шоу». Это единственный фильм, сюжет которого развивается не в стенах НИИ. Приквел. Жизнь Ландау до научной работы.

«Дау-2» (DAU. Brave People)

Художник Дубосарский и другие московские персонажи появляются в НИИ и изображают журналистов. А затем в дело вступает сценарист Сорокин (не без отсылки к повести Стругацких «За миллиард лет до конца света»): известного физика Андрея Лосева (теория струн) допрашивают сотрудники МГБ, потом отпускают, после чего у себя дома в коммуналке он ввязывается в дикие мещанские разборки.

«Дау-3» (DAU. Nora Mother)

К жене физика Норе в двухкомнатную квартиру приезжает мама. Реальная мать и дочь — Радмила Щеголева по-настоящему снималась вместе с мамой — разговаривают, ругаются, плачут, обнимаются и выдают докудраму.

«Дау-4» (DAU. The Empire)

Два моноспектакля — от театрального режиссера Анатолия Васильева (играет академика Крупицу — очевидно, Капицу) и Теодора Курентзиса (Дау, который Ландау). Ученик признается учителю, что донес на него. Дау задает ключевой вопрос: Фауст он или Дон Жуан?

«Дау-5» (DAU. Katya Tanya)

Библиотекарша Катя теряет жениха в начале войны. И, конечно, влюбляется в физика Дау. В фильме много эротизма и однополой любви.

«Дау-6» (DAU. The Conformists)

Сотрудники «Института» встречают заморского коллегу Джеймса Фэллона. Начинается советское застолье, вечеринка, танцы и блуд. Американец рассуждает о добре и зле.

«Дау-7» (DAU. Three Days)

Главный герой ведет смотрины старлеток. От увлекательного занятия отвлекает новость о визите в Институт его знакомой, греческой актрисы Марии Нафпльоту.

«Дау-8» (DAU. Sasha Valera)

В конце смены сотрудники «Института», рабочие Саша и Валера, остаются наедине. Откровенная беседа завершается поцелуями и тем, чего в СССР не было. Искусство!

«Дау-9» (DAU. Nikita Tanya и DAU. String Theory)

Физик Никита Некрасов требует от жены дать ему полную сексуальную свободу. В кадре много свиней. Образность!

«Дау-10» (DAU. New Man)

Все близится к финалу. 1968 год. В «Институте» появляется новая формация — ЗОЖники-комсомольцы. Они участвуют в программе КГБ по выявлению у человека сверхспособностей. Лидер бригады - Максим Марцинкевич, он националист, как и его полный тезка Тесак, отбывающий сейчас наказание в «Матросской тишине».

«Дау-11» (DAU. Nora Son)

Дау-младший (Николай Воронов, певший «Белую стрекозу любви») сближается с матерью до уровня «Игры престолов». Папа превратился в овоща. Но в целом все довольны.

«Дау-12» (DAU. Natasha)

Под камерой - две буфетчицы, два мира. Витальная Оля и типичная работница буфета Наташа. Разговоры за столом про счастье заканчиваются дедовщиной.

«Дау-13» (DAU. Degeneration)

Директором «Института» становится чекист Ажиппо (намеки!). Он слушает лекции о сценарии развития страны и общается с бандой Марцинкевича. Дау разбит параличом. Сотрудников НИИ бреют.

«Дау-14» (DAU. Regeneration)

Вместо жирной точки — двоеточие. С одной стороны, все происходит после разрушения «Института», с другой — в некоем общем измерении. Там ключевые символы «Дау» пересекаются после того, как советские учение выпивают галлюциногенное зелье «аяуаск» и улетают на машине времени.