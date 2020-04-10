2020-04-10T02:36:05+03:00
Коронавирус Covid-19

«Я и так вижу - у вас не корона!»: Некоторым заболевшим теста на СOVID-19 приходится добиваться угрозами

«Комсомолка» попыталась разобраться, почему в России нет поголовного тестирования на коронавирус? Не хватает тестов, лабораторий? Или пока всеобщее тестирование и не нужно
Дина КАРПИЦКАЯ
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Тест обязаны сделать всем, кто вернулся из-за рубежа с признаками респираторных заболеваний.Тест обязаны сделать всем, кто вернулся из-за рубежа с признаками респираторных заболеваний.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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«КИСОНЬКИ, ЛЕЧИТЕСЬ ИМБИРЕМ, ЛИМОНОМ...»

Карина и Катя подруги. Вместе еще в начале марта отправились отдыхать в солнечный Тайланд. Вернулись через 10 дней, как и планировали. Это было 26 марта.

- Мы прилетели обычным рейсом, не эвакуационным, - рассказывает Карина. - Честно говоря, думали нас прямо в аэропорту как минимум протестируют, а как максимум - заберут в больницу на карантин. Тем более, что Катя еще в Тайланде начала кашлять. Но в 5 утра в «Шереметьево» мы мало кого интересовали. Даже температуру не мерили. Просто заставили подписать бумаги об обязательном карантине на 2 недели и отправили домой. Я живу одна в Химках, а у Кати мама в детсаду работает. Так что решили карантинить у меня вдвоем.

Уже на следующий же день у обеих начала расти температура, заболело горло, появился кашель. Одним словом, все симптомы. Первым делом стали звонить по номерам, указанным в памятках, выданных в аэропорту. Никто не отвечал. Потом нашли в интернете телефон горячей линии по коронавирусу. С очень большим трудом, но дозвонились.

- Нас соединили с местной поликлиникой и ближе к вечеру в дверь позвонили, пришла врач. Без маски, без защиты. И очень удивилась, что мы в масках. Что это, говорит, с вами? Ну мы объяснили, что только вчера из Тайланда. Тогда она заволновалась, позвонила начальству: «Тут девочки, они из-за границы и с симптомами. Тест делать?». На том конце провода сказали, что тестов нет. Все. Она ушла, посоветовав лечиться медом, имбирем и лимоном, выписала рецепт на таблетки от кашля.

Так они и сделали, накупили микстур и сидели дома. Но у Кати температура продолжила расти и кашель стал очень сильным.

Тесты разрешено делать в 22 частных лабораториях. Фото: Алиса ТИТКО

Тесты разрешено делать в 22 частных лабораториях.Фото: Алиса ТИТКО

- Мы стали паниковать и волноваться. Родители Кати били панику, я снова обзванивала все горячие линии, набрала в поликлинику. И мне ответили: «Давайте приходите к нам, посмотрим». На мои возражения, что как мы пойдем, нам на улицу нельзя, мы можем быть заразными, ответили: «Да, понимаем, но ничего поделать не можем». А когда я спрашивала про тест на коронавирус, ведь в новостях говорили, что его должны делать всем, кто вернулся и у кого симптомы болезни, то вообще никакого внятного ответа не следовало.

В итоге путешественницы так и провисели весь карантин на телефоне, прося медицинской помощи и теста на опасную болезнь, из-за которой всю страну отправили на самоизоляцию. Несколько раз к ним приходили из поликлиники и уходили со словами: «И так видно, что у вас не корона, меньше смотрите телевизор». В отчаяние они вызывали «скорую» - вдруг у них есть тест. Врач послушала у обеих шумы в легких. Тест делать тоже не стала.

Пока мы разговаривали с Кариной по телефону, она все время кашляла.

- Да, у меня до сих пор симптомы. Я не знаю, могу ли я выходить на улицу, ведь рискую кого-то заразить. По идее наш карантин заканчивается уже через 2 дня. Но я до сих пор не понимаю, что у меня за болезнь и не опасна ли я для окружающих. В итоге к концу недели мне удалось дозвониться до отдела здравоохранения Химок. Там снова передали все в поликлинику и к нам снова пришла врач. В тестировании отказали с формулировкой — тестов нет. Тут уже я стала просто требовать. И Госдумой грозила, и жалобами в Роспотребнадзор, и президенту. Только после этого нас внесли в какой-то список на очередь. И вот, спустя 12 дней у нас взяли мазок. Сказали - ждите результатов, если ничего нет, то звонить не будут. Ждем.

Сознательные девушки решили не выходить из дома, пока не узнают свой статус по COVID-19.

В ВИДНОМ - ДАЛЬНОВИДНО

Зато порадовала коллега с нашего радио «Комсомольская правда». Валерия Лысенко живет в Видном.

- 15 марта я вернулась из тура по ЕвропеЧехия, Австрия, Словакия и Венгрия. И хотя на тот момент ни одна из этих стран не была признана опасной из-за коронавируса, редактор сказал мне не приходить на всякий случай. И правильно, потому что ровно через 2 дня мне пришла СМС от Роспотребнадзора, что Венгрия попала в этот список, и я теперь должна сесть на карантин. И второе — я почувствовала нехорошие симптомы: дикая слабость, температура, боль в горле.

Лера немедленно позвонила в «скорую». Но ей сказали, что не приедут, вызывайте врача из поликлиники.

- Я связалась с поликлиникой и уже вечером у нас дома были два лаборанта, которые очень быстро, буквально за три минуты, взяли тесты. Каждые 2 дня мне звонили из поликлиники и интересовались самочувствием. Тест показал отрицательный результат. По окончанию карантина лаборанты пришли снова, второй тест также оказался отрицательным. Слава Богу. Но на работу я теперь все равно не хожу, нас перевели на «удаленку».

Для подтверждения результатов врачи делают несколько тестов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для подтверждения результатов врачи делают несколько тестов.Фото: Олег ЗОЛОТО

«ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ЧЕХИИ, ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ЖЕНА ЗАБОЛЕЛА КОРОНАВИРУСОМ»

Журналист Роман Попов с женой Ириной Бобковой 9 марта вернулись из Праги. Приехали домой в Долгопрудный.

- На тот момент Чехия не была в списке неблагополучных стран. Поэтому нас не посадили на карантин. На следующий день к 11 утра у меня поднялась температура. Жена в тот момент уже ехала на работу, я ей позвонил и развернул домой. Мы решили самоизолироваться, на всякий случай. Вызвали врача по ДМС. Он выписал лекарства. Я лечился. Потом приезжал еще раз терапевт по ДМС, проверил наше самочувствие.

У Романа быстро температура снизилась, но не прошла. А вот у Ирины наоборот через неделю начала расти.

- Тогда мы вызвали уже «скорую» по 103. Но она не приехала. Вечером к нам пришла уставшая участковая, как выяснилось, она весь день вела прием в поликлинике, после совершала походы по квартирам. Послушала меня, супругу, ничего страшного не обнаружила, выписала таблетки. Мне они помогли. А вот у жены температура подскочила до 39 и не спадала.

Знакомый врач посоветовал сходить на рентген. Супруги поехали в платный центр.

- Цифровой рентген тут же показал у Ирины пневмонию. Мы вернулись домой, вызвали участкового, и тогда жену госпитализировали. В тот же день ей взяли тест на коронавирус. Через три дня пришел результат - положительный. На следующий день ко мне пришли домой и тоже взяли анализ. Сам главврач поликлиники был и две лаборантки. Но у меня коронавируса не обнаружилось. Жена же до сих пор в инфекционке. Формально ни она, ни я так и не были на карантине. Мне вообще выдали обычный больничный. Что касается анализа на COVID-19, то даже справки у меня нет о том, что вирус не обнаружен. Врач просто позвонила и сказала, у вас результат отрицательный. Я попросил мне выслать подтверждение. Прислали на мобильный, там нет ни слова коронавирус, ничего такого. Что жене напишут - не понятно.

- А как она сейчас?

- Нормально, ее уже перевели в обычную палату. Ждем второго отрицательного анализа (первый уже был). Только после этого ее выпишут. Могли бы и домой уже отпустить, чувствует она себя прекрасно. Зачем койко-место занимать?

«БОЛЕЛА МЕСЯЦ, ТЕСТА НЕ ДОЖДАЛАСЬ»

Это истории тех пациентов с симптомами, кто в группе риска — вернулись из-за границы. С чем связаны такие различия в разных городах одного региона - не понятно. То ли с плотностью населения, то ли с финансированием медицины. Но число заразившихся растет день ото дня. Эпидемиологи отмечают, что уже идут случаи передачи вируса между людьми внутри страны. Во многих регионах в списки на обязательное тестирование внесли тех, кто только что вернулся из Москвы, или же общался с москвичами, так как в столице заболевших больше всего. Люди нервничают.

Очень волновалась жительница Подольска Екатерина Служаева.

- Я заболела еще в начале марта, заразилась от детей. Симптомы такие, как описывают при коронавирусе — температура, слабость, кашель. Но тогда никакой эпидемии и никаких мер у нас в России не было, я на работу и так не ходила, сидела на больничном по уходу за детьми. Через две недели, как мне показалось, болезнь отступила и я пошла в офис. Но температура — причем вялотекущая 37-37,5 вернулась. Мало того, заболел муж. Естественно, мы побежали к врачу, просили сделать нам тест на COVID-19. Отказали! Говорят: «Какой коронавирус, у вас обычное ОРВИ, лечитесь как всегда». Правда несколько раз и мне, и мужу назначали рентген, исключая пневмонию.

И таких историй из самых разных городов очень много. Люди заболевают, но их не тестируют, не запирают дома на жесткий карантин, не проверяют контакты.

Но, оказывается, мы рано впадаем в панику.

Тест занимает всего пару минут. Фото: REUTERS

Тест занимает всего пару минут.Фото: REUTERS

НЕ НАДО НИ ПАНИКИ, НИ ТЕСТОВ

В Минздраве отметили, пока важно тестировать лишь тех, кто в группе риска — вернувшихся из-за границы и тех, кто с признаками ОРВИ. Врачи в один голос говорят, что тестировать всех без исключения, у кого вдруг поднялась температура и начался кашель - только перегружать лаборатории. Пик эпидемии еще не настал, и все принятые на сегодня меры адекватны и своевременны.

- Есть пациенты в группе риска — вернувшиеся из-за границы, контактировавшие с инфицированными, старше 60 лет или с хроническими заболеваниями, для них тест обязателен, - объясняет кандидат медицинских наук, ассистент Сеченовского университета Владимир Бекетов. - В остальных случаях - на усмотрение врача. Логика медика, как правило, следующая: если течение болезни легкое и скорее всего госпитализации не потребует, то есть тест ничего не изменит, то и делать его не будут. Сейчас, когда мы приближаемся к пику эпидемии, инструкции могут поменяться.

- Кроме приехавших из-за границы тест на коронавирус берут у пациентов с подозрением на пневмонию. Это имеет смысл исходя из вашей логики? - спрашиваю я. - Ведь лекарства от коронавирусной пневмонии нет?

- Да, но зато есть специальные (экспериментальные) протоколы лечения. При тяжелой короновирусной пневмонии таким пациентам могут потребоваться иммуноглобулины, интубация легких. Так что в тяжелых случаях течения болезни знать коронавирус это или нет важно, потому и проводят тестирование.

- Скажите, а можно ли определить COVID-19 это или нет на глаз?

- Достоверно, конечно, нет. Однако, уже известно, что COVID-19 чаще всего протекает с явными симптомами — отсутствие обоняния и ринита, дискомфорт в груди. Все врачи проинструктированы. Наращиваются и объемы тест-систем, лабораторий. Есть, конечно, перегибы на местах, может это связано с квалификацией врачей, или с усталостью. Но в целом наша система здравоохранения мобилизована и работает сейчас на полную мощь.

ПРОЙТИ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС МОЖНО И ПЛАТНО

- Роспотребнадзор разрешил частникам проводить такие исследования желающим, - объясняет "КП" владелец лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев. - Пройти текст может любой, при условии, что у него нет симптомов ОРВИ и он не контактировал с зараженными, не был за границей в последние две недели. В таких случаях пациент обязан обращаться в официальные медучреждения по системе ОМС.

- Но человек же может и не сказать, что у него температура или что есть контакты с больными COVID-19.

- В таком случае его действия попадают по статью 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" (срок до 5 лет).

- Тестов вообще хватает?

- Сейчас активно наращиваются обороты, но пока, если честно, нехватка есть.

ОФИЦИАЛЬНО

Помимо лабораторий Роспотребнадзора тестирование на коронавирус доступно в более чем 200 лабораториях при госмедорганизациях и в 22 частных лабораториях.

Минздрав составил список тех, кому обязаны сделать тест на коронавирус:

- всем, кто вернулся из-за рубежа с признаками респираторных заболеваний;

- всем, кто контактировал с зараженными;

- людям с внебольничной пневмонией;

- людям старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания;

- врачам с риском инфицирования COVID-2019 на рабочих местах;

- всем, кто находится в учреждениях постоянного пребывания (кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН) с симптомами респираторного заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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