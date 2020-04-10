СК России возбудил дело о сносе памятника Маршалу Коневу в Праге

В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "осквернение символов воинской славы России, совершенных публично".

- Как полагает следствие, подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Россией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, 3 апреля 2020 года в преддверии празднования Дня Победы над фашистской Германией памятник Ивану Коневу был осквернен по инициативе старосты района Прага-6 Коларжа. Группой людей статуя Маршала Конева снята с постамента при помощи крана и канатов, также сбиты памятные надписи.

Во время сноса один из местных управленцев заявил, что у скульптуры Конева "не было маски".

Памятник дважды Герою СССР маршалу Ивану Степановичу Коневу был торжественно открыт 9 мая 1980 года на Площади Интербригады в Праге как историческое напоминание о спасении города от полного разрушения немецко-фашистскими захватчиками при его освобождении от оккупационных войск в мае 1945 года.

Бронзовая скульптура советского маршала держала в руках букет сирени. Букет, который ему подарили в 1945 году жители освобожденной Праги. Город был очищен он фашистских войск ценой жизни более 12 тысяч советских воинов.

В среду министр обороны России Сергей Шойгу направил обращение Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть вопрос привлечения к уголовной ответственности представителей власти отдельных зарубежных стран за принятые ими решения о сносе мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан.

В своем обращении Сергей Шойгу обратил внимание Александра Бастрыкина, что в последнее время "наблюдается рост попыток официальных должностных лиц отдельных иностранных государств фальсифицировать историческую правду о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашистских захватчиков в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770871" frameborder="0"></iframe> В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.

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Руководитель РВИО Владимир Мединский не просто жёстко отреагировал на снос в Праге памятника её освободителю в мае 1945-го Ивану Коневу. Мединский заявил об обращении в Следственный комитет России с просьбой дать правовую оценку тому, что сделали "пражские активисты" за месяц до юбилея освобождения их любимого города войсками 1-го Украинского фронта. Командовал войсками Иван Конев. Столица рейха за неделю до этого уже была взята - и разрушена при кровавом штурме. Столицу кузницы рейха (Чехословакия исправно поставляла фюреру танки и самоходки) русский маршал старался очистить от гитлеровцев, сохранив один из самых красивых и древних городов Европы. Коневу отплатили "достойно". (подробности)