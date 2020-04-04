2020-04-04T07:22:28+03:00
В мире

Российское военно-историческое общество - Праге: Конев вас спас, а вы его убили

РВИО обратилось в Следственный комитет по поводу сноса памятника русскому маршалу в чешской столице
Игорь ЯКУНИН
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Глава управы района Прага-6 еще и шутил, что маршала снесли, потому что "он был без маски"Глава управы района Прага-6 еще и шутил, что маршала снесли, потому что "он был без маски"Фото: Соцсети
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Руководитель РВИО Владимир Мединский не просто жёстко отреагировал на снос в Праге памятника её освободителю в мае 1945-го Ивану Коневу. Мединский заявил об обращении в Следственный комитет России с просьбой дать правовую оценку тому, что сделали "пражские активисты" за месяц до юбилея освобождения их любимого города войсками 1-го Украинского фронта. Командовал войсками Иван Конев. Столица рейха за неделю до этого уже была взята - и разрушена при кровавом штурме. Столицу кузницы рейха (Чехословакия исправно поставляла фюреру танки и самоходки) русский маршал старался очистить от гитлеровцев, сохранив один из самых красивых и древних городов Европы. Коневу отплатили "достойно".

При освобождении Праги погибли более 12 тысяч советских бойцов, напомнил Владимир Мединский. И подчеркнул, что памятник Коневу устанавливали на средства, собранные самими чехами. Почти полвека назад.

Руководитель РВИО не только заявил о беспамятстве некоторых нынешних руководителей в странах Восточной Европы, но и напомнил, что накануне Совет Федерации РФ поддержал внесенный Президентом России законопроект о дополнительной ответственности для лиц за уничтожение не только у нас в стране, но и за её пределами памятников героям - освободителям. К которым дважды Герой Советского Союза и Герой Чехословакии (а эту награду имели всего 25 человек) Иван Конев, несомненно, относится.

Аккуратного "порицания", прозвучавшего из стана президентской администрации республики и от местных коммунистов для следственных органов вряд ли будет достаточно.

И главе управы района Прага-6, за шутку про поверженного на "его территории" маршала, мол, "он был без маски", ответить придётся.

Жизнями и памятью не шутят...

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В Праге снесли памятник маршалу Ивану Коневу. Почему и за что?

Дмитрий СТЕШИН

Сорок семь лет бронзовый маршал стоял на пьедестале с букетом сирени. Памятник этот делали, отталкиваясь от исторической фотографии: букет не фантазия скульптора, букет вручили маршалу благодарные жители освобожденной Праги в 1945 году (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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