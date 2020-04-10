2020-04-10T11:29:52+03:00
В мире

Туринскую плащаницу покажут онлайн

Верующие всего мира смогут увидеть одну из самых известных реликвий христианства
Иван СЫСОЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Туринская плащаница - христианская реликвия, почитаемая и католической и православной церквямиТуринская плащаница - христианская реликвия, почитаемая и католической и православной церквямиФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

12 апреля, в католическую Страстную субботу, Римская католическая церковь проведет специальный молебен перед туринской плащаницей, чтобы поддержать верующих по всему миру во пандемии коронавируса. Решение сделать христианку реликвию доступной для публики принял лично Папа Римский.

Последний раз верующие могли созерцать полотно в 2015 году. Конечно, сейчас паломничество к реликвии невозможно, поэтому на помощь церкви пришли современные технологии. Молитву перед плащаницей проведет хранитель плащаницы архиепископ Турина Чезаре Нозилья, а транслироваться она будет в Фейсбуке (https://www.facebook.com/sindone2020/) .

"Ко мне обращались тысячи верующих с просьбой о молитве перед плащаницей в эти трудные для всех времена, - объяснил Нозилья. - Благодаря телевидению и социальным сетям, люди по всему миру смогут увидеть святое полотно".

Архиепископ рассчитывает, что плащаница, несущая на себе следы смерти Христа, напомнит верующим о его любви, которая "сильнее любого страдания, любой болезни, любого заражения, испытания и уныния".

СПРАВКА КП

Туринская плащаница - христианская реликвия, почитаемая и католической и православной церквями. Это четырёхметровое льняное полотно, в которое по преданию завернули Иисуса Христа после смерти. Хранится плащаница в туринском соборе Святого Иоанна Крестителя, а для публики она выставляется по решению Папы Римского. В этом веке это случилось лишь четыре раза - в 2000, 2010, 2013 и 2015 годах, и всегда поклониться реликвии на север Италии прибывают миллионы паломников со всего мира.

МЕЖДУ ТЕМ

Великий итальянский тенор Андреа Бочелли на католическую пасху 12 апреля выступит в Миланском соборе. В пустом храме под аккомпанемент органа оперная звезда концерт "Музыка надежды", чтобы поддержать итальянцев в праздничный день, который в этом году совсем не радостен. Трансляцию выступления можно будет посмотреть на YouTube.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В РПЦ рассказали, как для православных пройдет Пасха и освящение куличей

Настоятелям московских храмов объяснили, как нужно проводить Пасху и освящение куличей в собственных храмах. Об этом «КП» рассказал священник Максим Первозванский. (подробности)

КСТАТИ

Как освятить вербу на Вербное воскресенье в период коронавируса: рекомендации священника Первозванского

В это воскресенье православные отмечают Вход Господень в Иерусалим. В России этот праздник называют Вербным воскресеньем. Но тут перд верующими стоит непростая задачка. Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы. Но по традиции на праздник освящают вербочки. Как освятить вербу на Вербное воскресенье в период коронавируса, не выходя из дома? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Никто не просит помощи, мы просто хотим домой»: велопутешественник из Екатеринбурга застрял в Таиланде из-за пандемии коронавируса
У Богдана Сарасека был билет на 5 апреля, но рейс внезапно отменили. Когда будет следующий самолет, в российском посольстве не сообщают.
Новости 24
Нарколог сообщил, что употребление алкоголя повышает вероятность заражения коронавирусом
В Москве начали проверять монастыри на коронавирус
В Музее Победы расскажут о героях Движения Сопротивления из нацистских концлагерей
Минфин купил у ЦБ 50% акций Сбербанка
В Москве первого нарушителя карантина на автомобиле остановили и отправили в больницу
"Не затягивайте переписку": В Роскачестве объяснили, как общаться на сайтах знакомств в период пандемии коронавируса
Тайра Бэнкс рассказала, что набрала 15 кг в карантине и не планирует останавливаться
Главный внештатный инфекционист Минздрава Московской области рассказала о второй волне COVID-19
Большинство новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет
Снижение платежей за ЖКХ сделает их менее доступными для оплаты
В России может сократиться число точек по оплате за ЖКХ
Путин поручил перепрофилировать врачей для лечения коронавируса
Московских мошенников поймали на продаже 350 фальшивых тестов на коронавирус
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Переболевший коронавирусом принц Чарльз отметил годовщину свадьбы с Камиллой Паркер
Собянин рассказал, как высылают и наказывают китайских туристов в Москве
Собянин о вспышке коронавируса в Китае: «Когда мы видели репортажи из Уханя, то это было не для слабонервных»
Курс рубля на 10 апреля 2020: доллар вырос до 74,39 рублей, евро - до 81,28 рубля
Собянин: Пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил
"Не сидеть рядом": Из-за коронавируса в РЖД разработали новую схему размещения пассажиров в вагонах
Следователи раскрыли подробности дела о крушении самолета Качиньского под Смоленском
84% жителей России перестали видеться с друзьями из-за коронавируса
Лев Лещенко рассказал, почему две недели не мог отвечать на звонки
Лещенко сказал, как после пандемии коронавируса поменяется российская эстрада
Сделка ОПЕК сорвалась из-за отказа Мексики сокращать производство
Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 350