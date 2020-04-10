Туринскую плащаницу покажут онлайн

12 апреля, в католическую Страстную субботу, Римская католическая церковь проведет специальный молебен перед туринской плащаницей, чтобы поддержать верующих по всему миру во пандемии коронавируса. Решение сделать христианку реликвию доступной для публики принял лично Папа Римский.

Последний раз верующие могли созерцать полотно в 2015 году. Конечно, сейчас паломничество к реликвии невозможно, поэтому на помощь церкви пришли современные технологии. Молитву перед плащаницей проведет хранитель плащаницы архиепископ Турина Чезаре Нозилья, а транслироваться она будет в Фейсбуке (https://www.facebook.com/sindone2020/) .

"Ко мне обращались тысячи верующих с просьбой о молитве перед плащаницей в эти трудные для всех времена, - объяснил Нозилья. - Благодаря телевидению и социальным сетям, люди по всему миру смогут увидеть святое полотно".

Архиепископ рассчитывает, что плащаница, несущая на себе следы смерти Христа, напомнит верующим о его любви, которая "сильнее любого страдания, любой болезни, любого заражения, испытания и уныния".

СПРАВКА КП

Туринская плащаница - христианская реликвия, почитаемая и католической и православной церквями. Это четырёхметровое льняное полотно, в которое по преданию завернули Иисуса Христа после смерти. Хранится плащаница в туринском соборе Святого Иоанна Крестителя, а для публики она выставляется по решению Папы Римского. В этом веке это случилось лишь четыре раза - в 2000, 2010, 2013 и 2015 годах, и всегда поклониться реликвии на север Италии прибывают миллионы паломников со всего мира.

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