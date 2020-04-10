Тренер «Локомотива» Юрий Семин написал стыдную колонку: он требует в эпидемию не сокращать зарплаты футболистам

Юрий Семин, легендарный Палыч, последний человек еще из того, еще советского футбола, сделал очень странное и стыдное заявление. В разгар эпидемии коронавируса и перед приближающимся мировым финансовым кризисом, он призвал не сокращать многомиллионные зарплаты футболистам. В том числе и футболистам «Локомотива», который живет на деньги госкорпорации РЖД.

Но сначала предыстория. Когда по всему миру пошли страшные сводки смертей от COVID-19, все спортивные турниры тоже оказались в коме. Доходов от ТВ-трансляций – нет, от билетов – нет, от спонсоров – нет. И тогда футболисты во всей Европе решили, что не вправе в такое время получать свои многомиллионные зарплаты. Лионель Месси и вся «Барселона» согласились сократить контакты на 70 процентов. Не навсегда – на тот период, пока все сидят по домам и футбола нет.

Лионель Месси и вся «Барселона» согласились сократить контакты на 70 процентовФото: GLOBAL LOOK PRESS

То же самое сделали «Ювентус», «Атлетико», «Реал»… Вслед за ними «Спартак» «Динамо», ЦСКА, «Рубин», «Зенит»… И только футболисты «Локомотива», одного из самых богатых клубов России, наотрез отказались уменьшать свои зарплаты. Контракты, кстати, у основного состава «Локо» - будь здоров какие. По сообщениям СМИ, вратарь Гильерме получает 2,3 млн евро в год, и это еще далеко не самый большой контракт.

Несколько дней «Локомотив» и игроки торговались друг с другом за каждый цент, и тут на сцену вышел Юрий Павлович Семин.

«Игроков нельзя обижать! - написал Юр Палыч в колонке, опубликованной в «Спорт-Экспрессе». - За ними, подписавшими контракт, стоят не только они сами, но и их семьи. Иногда — громадные, как, например, у выступающих в нашей стране игроков из Бразилии. Они все живут на то, что пришлет из России их сын, брат, племянник».

Здрасьте, Юр Палыч, приехали. Оказывается бразильским родственникам игроков «Локомотива» не стало хватать миллионов евро, которые им, кстати, платит государственная компания РЖД. Не могут они на пару месяцев эпидемии снизить свои потребности. Загнутся сразу.

И дальше у Юрия Павловича глупость за глупостью. Вот например такие строчки:

«Не нужно забывать о том, что игровая карьера футболиста длится чаще всего 10-12 лет, а потом у него начинается совсем другая жизнь, и большинство не может даже и мечтать о прежних доходах».

Так давайте тогда не забывать и то, что игрок основного состава «Локомотива» за 10-12 лет своей карьеры зарабатывает 10-20 млн евро. Это минимум. Если не быть дебилами, и не спускать эти деньги в ресторанах, казино, а также на роскошные тачки и телок, то в 35 лет футболисты выходят на пенсию очень обеспеченными людьми. У многих из них нормальные бизнесы, особняки, машины и все отлично.

Или вот еще одно высказывание Юрия Семина:

«Игроки «Локомотива» заработали очень серьезную сумму для клуба, два года подряд выходя в групповой турнир Лиги чемпионов. На это почему-то никто не обращает внимания. Поэтому не надо обвинять их в жадности и неблагодарности».

По сообщениям СМИ, вратарь Гильерме получает 2,3 млн евро в год, и это еще далеко не самый большой контракт. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Давайте разбираться. «Локомотив» два сезона подряд в Лиге чемпионов провалился с таким треском, что было слышно на всю Европу – дважды занимал последние места в группах. Да, что-то команда заработала – порядка 40 млн премиальных за два года. Но на зарплаты и премиальные игрокам «Локомотив» за эти же два года было потрачено раза в четыре больше!

Юрий Палыч лучше других знает, откуда «Локо» берет остальные деньги. Последние 17 лет клуб содержит государственная компания ОАО РЖД. По некоторым оценкам за это время государственная компания и ее «дочки» в команду вкачали порядка 1 млрд долларов! Это деньги госкорпорации, а значит и в чем-то наши с вами. Так что уж кому-кому, а игрокам «Локомотива» сидеть бы и не заикаться. Они в огромном долгу перед страной.

Тем более сейчас, когда многие в стране могут потерять работу. Когда половина семей просыпаются утром, и думают, как им дальше расплачиваться по ипотеке. Когда в том же РЖД сокращают движение поездов и наверняка терпят глобальные убытки. Не пойти на встречу в такой ситуации – это точно жлобская позиция. И никто не ожидал, что такой человек, как Юрий Палыч ее не только поддержит, но и горячо будет оправдывать.

Но почему Юрий Семин, неглупый человек, делает такие заявления? Все просто – в «Локомотиве» несколько лет не прекращается внутренняя война. Все враждуют со всеми: гендиректора и президенты были разные, но все время они сражались с тренерским штабом, игроками, даже болельщиками. Сейчас, например нынешний босс клуба Василий Кикнадзе странно общается с футболистами, не скрывает, что хочет уволить Семина с поста главного тренера и настраивает против себя болельщиков. А игроки отвечают вот такими скандалами, а Юр Палыч хочет заручиться поддержкой команды.

В этой гражданской войне «Локомотива» нет правых – там все хороши. Но как же это глупо, вести ее именно сейчас. Потому что на месте главных чинов РЖД, после всех этих демаршей, самое логичное взять и сократить бюджет клуба раз в десять. Юрий Семин, Василий Кикнадзе, нынешние футболисты свои-то деньги получат – они защищены контрактами. А сильного «Локомотива» уже не будет. Потому что кому-то сейчас нужно кормить свои «бразильские» семьи.

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