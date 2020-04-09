2020-04-09T13:52:20+03:00
Звезды

"Изолировaли от всех": у Надежды Бабкиной произошло осложнение после пневмонии

70-летняя певица лежит в закрытом инфекционном боксе
Ольга ЛИБГАРДТ
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70-летняя певица лежит в закрытом инфекционном боксе70-летняя певица лежит в закрытом инфекционном боксеФото: Евгения ГУСЕВА
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Девять дней Надежда Бабкина лежит в больнице. С воспалением легких певицу экстренно госпитализировали 1 апреля. Сейчас 70-летняя артистка находится в искусственной коме и подключена к аппарату ИВЛ.

"Коронавирус у нее пока не подтвержден. Мы не знаем, сколько сделали на него тестов, но, поскольку времени прошло достаточно, то, наверное, два или три уже провели", - цитирует "Антенна" пресс-атташе артистки Александра Велора.

По его словам, у Надежды Георгиевны произошло осложнение после пневмонии. Во всяком случае так говорят врачи. Они изолировали знаменитость.

"Она лежит не в обычной палате, а на совершенно изолированной территории, куда мы не можем попасть ее проведать. Врачи говорят, что это нормальные меры при этой болезни. Это такой закрытый инфекционный бокс, куда они заходят в облачении, похожем на скафандр", - уточнил помощник Надежды Бабкиной.

Он также рассказал о том, как протекала болезнь Бабкиной до того, как ее ввели в кому. "Когда мы с ней созванивались в начале апреля, она читала в палате. Сильная женщина, которая с умом и по-философски воспринимает такие события: ну, лежу, почитала, встала, покушала. Просила нас ничего не писать про госпитализацию у нее в соцсетях не потому, что она ее скрывала, а потому, что она не того склада человек, чтобы просить ее пожалеть", - поведал Велор.

Но, как известно, на днях состояние певицы значительно ухудшилось. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние медикаментозной комы. Она на данный момент в ней и находится.

"Здоровье у нее давно подзапущено, сильно снижен иммунитет. Она и до пневмонии часто ездила в больницу, колола там витаминчики для поддержания организма. В театре выдался насыщенный сезон, Надежда Георгиевна отдыхала весь год максимум один день в месяц. Большое количество спектаклей и подготовка к празднованию 70-летия вытянули у нее все силы. Она сама об этом нам говорила и не делала из своего самочувствия перед сотрудниками никакого секрета. В таком возрасте иммунитет уже дает сбои", - разводит руками помощник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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