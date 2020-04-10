Ветераны возмутились сносом памятника маршалу Коневу в Чехии

10 Апр 2020 2020-04-10T12:50:51+03:00

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Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев прокомментировал решение властей Польши снести памятник советскому военачальнику, маршалу Ивану Коневу.

Именно под его командованием когда-то Прага была освобождена от немецкой армии, теперь же власти решили демонтировать скульптуру и передать ее в музей.

- Союз ветеранов и созданный им в Словении "Антифашистский фронт мира" направили своё обращение – ветераны, воевавшие в партизанских отрядах и в составе красной армии в Польше, Болгарии и в других странах осудили этот акт вандализма, - говорит Михаил Моисеев ИА «НСН».

В Союзе отметили, что занимаются судьбой памятника уже два года. Тогда дочь маршала обратилась с предложением перевезти монумент на территорию России и в МИД было направлено соответствующее обращение.

- Нельзя допускать, чтобы издевались над нашей памятью, великой победой и историей. Мы всецело поддерживаем министра обороны РФ Сергея Шойгу по его инициативе. Мы до предела возмущены такими действиями, особенно накануне 9 мая и, даже, сами чехи возмущены, - заявил Моисеев.

Сайт kp.ru рассказывал, что сорок семь лет бронзовый маршал стоял на пьедестале с букетом сирени. Памятник этот делали, отталкиваясь от исторической фотографии: букет не фантазия скульптора, букет вручили маршалу благодарные жители освобожденной Праги в 1945 году.

Сергей Шойгу обратился к главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару с просьбой о передаче российской стороне в самые кратчайшие сроки снесенного в Праге с постамента памятника маршалу Ивану Коневу. Россия готова забрать монумент в любой момент и понести все связанные с этим финансовые расходы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770871" frameborder="0"></iframe> В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.

ИСТОЧНИК KP.RU