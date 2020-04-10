Путин и Трамп звонят друг другу теперь дважды в день

Владимиру Путину и Дональду Трампу так понравилась их ночная телефонная беседа, что они решили поговорить еще раз, но уже при свете дня и без участия короля Саудовской Аравии. Ни разу в истории двух стран не было такого, чтобы президенты России и США созванивались дважды за сутки. То есть в каком-то смысле Путин и Трамп установили своеобразный «рекорд общительности».

Как сообщает сайт Кремля, президенты обсудили ситуацию на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договоренность по сокращению объемов добычи. «Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран» - под этой официальной формулировкой значится, очевидно, Мексика, не захотевшая вступать в сделку.

Кроме этого речь шла и о борьбе с пандемией коронавируса. «Путин и Трамп дали оценку предпринимаемых в России и США мер по противодействию распространению инфекции». Правда, тут ситуации существенно различаются. В США ежедневно гибнет несколько сотен человек, а в России - число жертв, к счастью, исчисляется единицами.

МЕЖДУ ТЕМ

Почему рекордное сокращение добычи не привело к росту цен на нефть и курса рубля

Ведущие экспортеры нефти, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти на невиданные 10 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, сделка ОПЕК+, развалившаяся месяц назад, получила второе дыхание. Решение принималось, чтобы поддержать цены на нефть на приемлемом уровне. Пока сделать это, скорее, не получилось. «Комсомолка» разбиралась, почему историческое решение не привело к ожидавшемуся эффекту и что с того простым россиянам (подробности)