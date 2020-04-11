2020-04-11T12:01:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Вице-мэр Анастасия Ракова: «Нарушение режима самоизоляции в Москве привело к ужесточению ограничительных мер»

Официально оштрафованы за хождение по улицам девять человек, но протоколов составлено гораздо больше
Павел КЛОКОВ
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Вице-мэр Анастасия Ракова. Фото: Петр Ковалев/ТАССВице-мэр Анастасия Ракова. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Несмотря на то, что количество инфицированных коронавирусом растет с каждым днем, жители столицы продолжают посещать парки, гулять по району, пользоваться детскими и спортивными площадками. В связи с этим в Москве решили даже ввести пропускной режим. Кроме этого, приостановили работу многих предприятий и организаций, в том числе медицинских и строительных. Услуга каршеринга также временно упразднена (спрос на нее за последние дни упал на 60 процентов). Даже городской бюджет решили заморозить, оставив возможность только для самых необходимых трат.

По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, на такие меры пришлось пойти из-за многочисленных нарушений режима изоляции со стороны москвичей. С начала месяца уже больше четырехсот протоколов. И эта цифра продолжает расти. Как и количество заболевших.

В компании «Яндекс» придумали формулу, по которой можно рассчитать индекс режима самоизоляции (зависит от степени активности москвичей в интернете). В пятницу он равнялся 2,8, что говорит о большом количестве людей на городских улицах.

Также напомним, что штраф за прогулку может равняться как четырем тысячам рублей (размер установил мэр в недавних поправках в КоАП Москвы), так и пятнадцати (если судья вменит статью федерального КоАПа). К слову, всем девяти гражданам, которых недавно оштрафовали, придется заплатить именно пятнадцать тысяч рублей, а не четыре.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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