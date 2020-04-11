2020-04-11T12:54:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Настоятель храма в центре Москвы заразился коронавирусом

Священнослужитель сдал анализы на COVID-19, которые оказались положительными
Иван РУНЕВ
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Алексий Муравейник служит настоятелем храма Иконы Божией Матери «Взыскание погибших», который располагается на улице Зацепа в центре Москвы. Фото: hram-na-zatsepe.moseparh.ruАлексий Муравейник служит настоятелем храма Иконы Божией Матери «Взыскание погибших», который располагается на улице Зацепа в центре Москвы. Фото: hram-na-zatsepe.moseparh.ru
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Несколько дней назад 51-летний протоиерей Алексий Муравейник почувствовал себя плохо, у него поднялась температура, и он вызвал скорую. Прибывшая на место бригада медиков заметила у клирика симптомы коронавирусной инфекции.

- Медики взяли у мужчины анализы, которые через какое-то время пришли. Результаты теста оказались положительными. Также анализы взяли и у семьи протоиерея, – рассказал kp.ru источник в медицине.

Алексий Муравейник. Фото: hram-na-zatsepe.moseparh.ru

Алексий Муравейник. Фото: hram-na-zatsepe.moseparh.ru

Алексий Муравейник служит настоятелем храма Иконы Божией Матери «Взыскание погибших», который располагается на улице Зацепа в центре Москвы. Храму уже больше ста лет, но полноценно функционировать он стал с 2016 года, когда закончилась масштабная реставрация. В том же 2016 Патриарх Кирилл освятил храм, и там стали проводить регулярные богослужения.

Сам же протоирей назначен настоятелем этого храма еще в 2005 году и с тех пор бессменно несет там службу. Алексий Муравейник женат и имеет детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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