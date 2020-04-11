Надежда Бабкина вышла из комы: врач рассказал о последствиях медикаментозного сна

Спустя 11 дней после госпитализации королевы русской песни медики наконец могут выдохнуть: самое страшное позади. В субботу, 11 апреля, 70-летнюю артистку вывели из состояния медикаментозной комы, в которой она пробыла, по меньшей мере, четверо суток. Как рассказала kp.ru подруга Бабкиной, звездный диетолог Маргарита Королева, певица все еще находится в реанимации. Несмотря на положительную динамику, она еще очень слаба и даже не может говорить.

Насколько серьезными могут быть последствия нескольких дней в медикаментозной коме, "Комсомольской правде" рассказал анестезиолог-реаниматолог Александр Патрикеев.

- Медикаментозная седация применяется, чтобы организм лучше адаптировался к лекарственным препаратам, а также, чтобы предотвратить кислородное голодание мозга, - объяснил kp.ru доктор. – Это состояние, которое врачи контролируют с помощью медикаментов, похоже на глубокий сон или наркоз. У пациента отключается двигательная активность, которая может помешать лечению, в том числе – введению в трахею трубки аппарата искусственной вентиляции легких.

По словам врача, ИВЛ применяется в самых серьезных случаях, когда организм пациента нужно насытить кислородом.

- Самая простая кислородная поддержка – трубочки в носу, - продолжает Александр Патрикеев. – А когда больному совсем плохо, уже включают аппарат ИВЛ. Он подает в легкие специальное вещество, в котором доля кислорода может доходить до 100 процентов (для сравнения, в обычном воздухе, которым мы дышим – около 21%. – Ред.).

По словам подруги Бабкиной, диетолога Маргариты Королевой, сейчас артистку «переводят на кислород».

- Это может быть кислородная маска или канюля, - говорит анестезиолог-реаниматолог. – В целом, если человек в состоянии медикаментозного сна провел 4-5 суток, это не самый тяжелый случай. Пациент просыпается, когда врачи прекращают подачу «усыпляющего» препарата и постепенно, за несколько часов, приходит в себя, к нему возвращается речь, двигательная активность, он помнит все, что было до погружения в седацию. Сам по себе медикаментозный сон серьезных негативных последствий не несет.