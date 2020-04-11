"Совсем слабенькая, но в сознании": Надежда Бабкина вышла из комы

На 11-й день пребывания в частной клинике состояние Надежды Бабкиной наконец стабилизировалось. Сегодня врачи вывели артистку из медикаментозной комы, в которой она провела, по меньшей мере, четверо суток.

- Она, конечно, еще очень слабенькая - в реанимации, дышит с помощью ИВЛ, ее переводят на кислород, - сообщила kp.ru близкая подруга Надежды Георгиевны, диетолог Маргарита Королева. - Все-таки ее кома была медикаментозной, чтобы стабилизировать дыхание. Сейчас уже медики выдохнули: ее состояние стало стабильным, с положительной динамикой. Наша задача сейчас - помочь Надежде своей позитивной энергией. Стержень у ее нее такой, что она победит любую заразу, но поддержка близких и поклонников сейчас очень важна.

Между тем, ближайшее окружение Бабкиной не комментирует ее состояние, видимо, не желая сглазить.

- Я ничего не говорил и не собираюсь говорить на эту тему, - заявил "КП" исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин.

- Это фейковая новость, - ранее отметил в разговоре с "КП" пресс-атташе артистки Александр Велор, комментируя сообщение, что Надежда Бабкина пришла в сознание.

Напомним, 70-летняя звезда была госпитализирована 1 апреля - в частный медицинский центр ее привез сын и помощники. Медики диагностировали певице двустороннюю пневмонию, а также взяли анализ на коронавирус. По словам пресс-атташе артистки, он оказался отрицательным.

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