2020-04-11T19:55:22+03:00
Коронавирус Covid-19

После медикаментозной комы Надежда Бабкина не может говорить

Певица провела без сознания, как минимум, четверо суток [эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
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Надежда Бабкина вышла из медикаментозной комы.Надежда Бабкина вышла из медикаментозной комы.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Вот уже 11 дней Надежда Бабкина находится в частном медицинском центре с двусторонней пневмонией. Болезнь так сильно поразила легкие певицы, что на этой неделе медикам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. Без сознания пациентка провела, по меньшей мере, четверо суток. Сегодня, к счастью, ее состояние улучшилось, и врачи вывели артистку из комы.

- Она все еще находится в реанимации, ей обеспечен круглосуточный уход, - сообщила kp.ru звездный диетолог и близкая подруга Бабкиной Маргарита Королева. - Конечно, она еще очень слаба, даже не может разговаривать. К ней допускаются только главный врач и медицинский персонал, даже родственникам запрещено пока навещать. Поэтому всем нам сейчас нужно мысленно пожелать Надежде Георгиевне скорейшего выздоровления.

Напомним, королева русской песни попала в больницу 1 апреля после того, как несколько дней чувствовала себя плохо. Певица заболела вскоре после празднования своего юбилея, где собралось около полусотни человек, в том числе зараженный COVID-19 Лев Лещенко.

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Между тем, ближайшее окружение Бабкиной не комментирует ее состояние, видимо, не желая сглазить (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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