Кому не нужны цифровые пропуска в Москве в период самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев выступили с первыми инструкциями о будущем ужесточении карантинных мер почти одновременно. И общий смысл практически одинаков. Так кому не нужны цифровые пропуска в Москве в период самоизоляции?
Электронные пропуска, о которых в последние дни так много говорилось, нужны только тем, кто пользуется общественным или личным транспортом. Пешеходам оформлять ничего не нужно. Но это не отменяет того, что им нужно сидеть дома, а на улицу выходить только в крайнем случае. Причины назывались неоднократно - выгул собаки, поход в ближайший магазин или аптеку, выбрасывание мусора. Никаких парков, скверов, гостей, прогулок под липами.
Система и в Москве, и в области носит заявительный характер. В столице заказать пропуск можно на портале правительства Москвы мos.ru (с понедельника). В Подмосковье - на портале uslugi.mosreg.ru (в том числе нужно указать ИНН компании или организации, где вы работаете - его вы можете взять у своего начальника или найти в интернете).
Для пешеходов ни в Подмосковье, ни в Москве пропуск пока не нужен.
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Полный текст указа Собянина читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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