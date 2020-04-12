В Москве из дома музыканта Антона Беляева украли миллион рублей

Антон Беляев долгое время снимает дом в поселке Речник на западе столицы. Это элитный поселок на берегу Москвы реки, недалеко от Серебряного бора. Именно в этот дом пробрался неизвестный, который вытащил более миллиона рублей наличными из тумбочки в одной из спален.

- Ограбление было еще 28 февраля, когда музыкант был в Сочи. Беляев лично обращался в местный отдел полиции и заявил о краже крупной суммы денег. – сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Как выяснилось, дом не был оборудован охранной сигнализацией, поэтому это лишь упростило преступнику задачу. Сейчас по данному факту полиция проводит проверку. Преступник оставил отпечатки пальцев и попал на камеры видеонаблюдения поселка. Но ввиду плохого качества видео установить личность пока не удалось.

Антон Беляев получил известность после участия в проекте «Голос». Он дошел до полуфинала конкурса в команде Пелагеи. В феврале 2018 года в российских кинотеатрах прошла премьера фильма «Лед», композитором которой стал Антон Беляев. Также музыкант является основателем и фронтменом музыкального коллектива Therr Maitz.

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