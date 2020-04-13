«Мы тоже на передовой, но героями нас не считают»: дневник продавца московского супермаркета

Будете смеяться, но у меня имя типичной продавщицы - Галя. Мне 31 год и я никогда не думала, что стану работать в магазине. Я училась на швею, но когда два года назад переехала в Москву с Урала, работу найти не смогла. Пошла продавцом в сетевой супермаркет.

Магазин что называется, за хлебом и молоком возле дома зайти. Я работаю два через два. Этой весной хотела увольняться - достало! Но из-за карантина пришлось взять себя в руки и работать. Похоже, я тут еще минимум на полгода. Работу сейчас никак терять нельзя.

16 марта

Старший начал день с разноса - после вчерашней смены кавардак. По всему залу валялась разорванная пленка, в которую пакуют большие партии товара. Уборщица Мадина хлопала глазами - когда ее ругают, она всегда притворяется что забыла русский и не может связать двух слов в ответ.

Главный велел всем наводить порядок и ушел к себе.

- Щвэри! Как щвери себя вели, я вечером не успела уборка… - причитала Мадина, когда я помогала ей прибрать.

Зверьми уборщица назвала покупателей. Я вышла с выходных и отстала от жизни. Не знала, что люди начали готовиться. Только к чему? Когда смели туалетную бумагу и крупы с первых рядов, покупатели начали сами вскрывать запакованный товар, который мерчендайзеры еще не расставили по залу.

17 марта

Весь день шли люди и основательно тарились. Кажется, я что-то пропустила. Телевизор не смотрю, но про коронавирус слышала. Это же какая-то корейская или китайская зараза? А Москва тут причем?

20 марта

Гречки нет. Макароны остались только от 150 рублей за пачку. Покупают даже манку. Раньше на своей кассе я ее видела раз в полгода у какой-нибудь бабушки. Сейчас и молодежь берет.

Странно, что на консервы спрос не вырос. У людей исключительно бумажно-гречневая истерия. Еще стали больше приносить на кассу супов в пакетиках, соды (в какой-то момент и она закончилась), киселя.

21 марта

Ежедневно грузчики заносят в подсобку пару паллет с продуктами. Товара стали посылать в магазин больше. Товароведы рады - гречку и макароны можно больше не расставлять ровненькими рядами. Поставил корзину рядом с полкой, типа сейчас разложишь и отошел по своим делам. А за пару часов люди прям из тележки большую часть разобрали.

24 марта

Все, кто хотел, закупили гречку. В нашем магазине снова полные полки макарон и круп. Да и всего остального. Склад забит, ставить некуда. Люди подуспокоились при виде полных полок. Больше не хватают по десять пачек.

25 марта

Теперь когда покупатель выкладывает на кассу коробку крупы или бумагу, всегда виновато улыбается. Мол, не подумайте, я не паникер, у меня правда запасы кончились.

Приболела. Доработаю и возьму дополнительные два дня отдыха. Потом отработаю.

30 марта

Обычная простуда, я почти здорова, вернулась на работу. Хотя пока лежала с температурой, таких ужасов напридумывала.

Кажется, покупатели начинают сходить с ума. Нервные все стали: чуть что - шипят на тебя. Сегодня видела, как одна дама надела на руки одноразовые пакеты и так ходила по магазину. На кассе заявила:

- Вы можете не трогать мои продукты? Я буду сама подставлять штрихкоды под пикалку.

Было смешно, когда она в пакетах пыталась достать кошелек, а затем вытащить банковскую карту. Когда уходила, чихнула на весь магазин, аж полки задрожали.

Кажется, покупатели начинают сходить с ума. Нервные все сталиФото: Мария ЛЕНЦ

31 марта

Сказали всем сотрудникам носить маски. Некоторые давно в них, а теперь это обязательно. В противном случае грозят штрафами. Мы бы и с радостью носили маски, но где их взять?

Поскребли дома. Кто не нашел - сшили. Носить всю смену маску невозможно - намокает. Когда начальства нет в зале - приспускаем, чтоб хотя бы нос был открыт.

Возле кассы наклеили цветной скотч, чтобы люди соблюдали дистанцию. Вроде все стоят по рисочкам. Только в зале все равно жмутся друг к другу. Еще видно, как самые брезгливые сторонятся всех, но сказать ничего не могут, как будто их дураками назовут.

1 апреля

Меняют график. Теперь все работают неделя через неделю. Да мы вахтовики! Обещали маски прислать, а пока ходим в рваных. Списали две бутылки дешевой водки. Налили в пульверизатор, пользуем как антисептик (ВОЗ рекомендует для дезинфекции спирт крепостью от 70%, так что водка бесполезна - прим.ред.).

2 апреля

Уборщица Мадина по указу старшего с утра до вечера намывает магазин. Протирала ручки тележек хлоркой - так они стали вонять грязными тряпками. Покупатели пожаловались. Больше Мадина тележки не дезинфицирует.

3 апреля

Наконец прислали канистру антисептика, перчатки и немного масок. Последние начальство припрятало. Выдает только, если прежняя порвалась.

Перед сменой начали мерить температуру. Надо подойти к начальству, чтобы тебя просканировали бесконтактным термометром. Почему-то у всех он показывает 35,3. Мы что, холодеем?

4 апреля

Последние дни покупателей стало больше, чем до эпидемии. Теперь в магазины ходят гулять. Натурально устраивают променады промеж рядов. Вчера видела подростков, у которых состоялось свидание. Отпрашиваются у родителей в магазин и гуляют по нему за ручку. Купят шоколадку, а затем советуются:

- Теперь пойдем в другой за газировкой!

Много пенсионеров. Прям совсем пожилых. Им же сказали совсем из дома не выходить, но к нам они прут. И все лицо шарфами заматывают. А один дедок намотал бинт вокруг рта. Судя по толщине, упаковки три потратил. Так и ходит к нам в этой защите каждый день.

5 апреля

Люди стали много есть. Каждый вечер одни и те же набирают по два больших пакета. Хватило бы на неделю! За день все съедают и вечером по новой. Теперь в дефиците семечки, орешки и прочие снеки.

Лимоны были по 100, теперь по 400 рублей. Цену на имбирь смотреть страшно - дороже у нас только французский коньяк. И ведь люди берут! И коньяк берут, и имбирь. Правда, коньяк не XO. А тот что подешевле.

8 апреля

Отдохнуть не удалось. Продавцы стали сбегать. Натурально! Говорят, в центральном офисе очередь на увольнение стоит. Кадровики работают кто из дома, кто на месте. Нерусские работники ушли первыми. Даже Мадина сетовала, что ее муж не пускает.

Где только работу искать сейчас будут? Может, обратно в родной аул поедут?

9 апреля

В соцсетях шутки, что пока народ дома беднеет, продавцы лопатой деньги гребут. Может, кто-то и гребет, а у нас все по-прежнему. Надбавка за вредность не положена. Обидно! Про врачей постоянно сюжеты: им еду из ресторана, премии за каждый день отработки, как половина моей зарплаты. Нет, они молодцы, они герои! Но мы-то здесь тоже как на передовой. Пожалейте и нас.

КСТАТИ

Куда жаловаться продавцам

- Если продавцам не выдают средства защиты, они могут обратиться на горячую линию Роспотребнадзора или оставить жалобу на сайте, - говорит адвокат Игорь Ким. - Все заявление конфиденциальны. Даже если попросят указать имя и место работы, эти данные при проверке магазина Роспотреб сообщать не имеет права.

Если работа связана с непосредственным контактом с людьми, работодатель обязан выдать маски и прочие средства защиты. Но на практике пока ни одного случая жалоб от сотрудников не было. Так что все защитные меры на совести каждого работодателя. С кем я общался из бизнес-среды говорят, что указание бдить за сотрудниками есть.

Если покупатель видит нарушение в магазине правил гигиены в магазины, то также звоните или пишите в Роспотребнадзор. Не лишним будет пойти к участковому. В полиции фиксируют все звонки и обращения. Это в случае чего станет доказательством вашего обращения.

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