2020-04-12T17:34:50+03:00
В мире

Летом Европа из-за коронавируса поедет на картошку вместо пляжей: фермерам не хватает рабочей силы

Пока границы закрыты для гастарбайтеров, батрачить будут сами европейцы [видео]
Алексей ВАРЕНОВ
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Европейцам придется отдыхать на картошке?Европейцам придется отдыхать на картошке?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пандемия коронавируса поставила европейский агропромышленный комплекс перед новым вызовом: европейским фермерам не хватает рук. Раньше хватало — ежегодно десятки тысяч сезонных рабочих из стран Восточной Европы устремлялись на поля стран Евросоюза сеять, полоть и собирать. Но закрытые коронавирусом границы перекрыли поток дешевых рабочих рук из-за пределов ЕС, и европейцам впервые за десятилетия придется рассчитывать на местные кадры. Многие из которых с овощами и фруктами прежде сталкивались только на прилавках магазинов…

В Британии уже пора собирать спаржу. А некому! 95 процентов из 70 тысяч сезонных рабочих традиционно были гастарбайтерами. Теперь их нет, и британские фермеры предлагают государству отправить «на картошку» временно и постоянно безработных подданных Ее Величества и постоянно проживающих в Соединенном Королевстве иностранцев. Заняться им особо не чем, денег нет: почему бы не разрешить им побатрачить, сохранив за ними пособие по безработице? Ожидается, что в ближайшие дни британское правительство их поддержит и обратится к британцам с призывом выйти на поля и помочь фермерам не сорвать посевную или потерять урожай.

Летом в Европе будет нехватка рабочей силы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Летом в Европе будет нехватка рабочей силыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналогичные проблемы есть у всех стран Евросоюза и решают их по-разному — в силу местной предприимчивости. Например, Финляндия готовится завозить для нужд сельского хозяйства, пищевой и строительной индустрии украинских «заробитчан». Министерства труда и иностранных дел разрабатывает схему импорта дешевых рук из Украины чартерными рейсами. При этом все прибывшие поначалу должны будут провести в карантине две недели, прежде чем их выпустят на грядки и на стройки. Все издержки — за счет работодателей, так что рост цен на продукты и услуги тоже не за горами.

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Так как летний туризм в этом году европейцам не светит, провести отпуска и каникулы многим, предложат на грядках. Кабальеро будут собирать оливки и апельсины, синьоры — виноград и помидоры, фрау — хмель, паны — яблоки. Еще недавно будущее молодым европейцам казалось не столь приземленным…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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