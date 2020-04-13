2020-04-13T09:30:24+03:00
Звезды

"Последний кусок доедаете?": лишенную корпоративов Успенскую осудили за платные видеопоздравления

Королева шансона на карантине освоила новый вид заработка
Елена ПЕТРОВА
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Певица Любовь Успенская.Певица Любовь Успенская.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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66-летняя Любовь Успенская вслед за коллегами-артистами приспосабливается к новой реальности в режиме самоизоляции. Корпоративов нет, концерты отменены - вот звезды и зарабатывают, кто как может: одни шьют маски, другие торгуют антисептиком, третьи активно продают рекламу в Инстаграме и выступают на площадках онлайн-кинотеатров.

А Любовь Успенская, которая содержит свою музыкальную команду, племянника и огромный дом на 1000 квадратов, осваивает формат видеооткрыток.

- Сейчас приходится отменять или переносить массу мероприятий, свадеб, юбилеев и других празднований. Но все таки, есть кое-что, что поможет вам сделать этот день памятным. И я хочу помочь вам порадовать близких, друзей или коллег! - разрекламировала певица свою новую услугу. - Я с радостью запишу для вас видеопоздравление, которое навсегда останется с вами, будет неожиданным, подарит улыбку и приятные эмоции.

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Любовь Успенская предлагает записать видеопоздравления
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Коллеги Успенской похвалили ее за креативную идею, а вот поклонники остались не в восторге. Мол, не время сейчас для таких карантинных заработков, вот если бы бесплатно...

"Нам такое не надо в это трудное время, лучше уж с дочкой помиритесь!", "Пандемия - не повод забыть про деньги", "Что, последний кусок доедаете?", "Ужас, Люба! Побойтесь бога - людям есть нечего, а вы поздравления продаете. У вас и так миллионов хватает", - возмущаются подписчики артистки.

Между тем, "Комсомолка" уже писала, что видеооткрытки приходят приходят на смену корпоративам.

- Сейчас посыпались заказы на ролики с поздравлениями от артистов, - еще в марте рассказал kp.ru известный промоутер Сергей Лавров, представитель компании «Кремль-концерт». - Конечно, это не миллионные заработки, но все же. Записал минутное видео «Дорогая моя Марь Иванна, с днем рожденья!» и, как говорится, соточка в кармане (100 тысяч рублей, хотя средний ценник на такие ролики от 30 до 50 тыс. – Ред.).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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