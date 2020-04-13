Стас Михайлов: «Тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня был коронавирус. Счастье, что оказался в этот момент в России!»

50-летний музыкант Стас Михайлов на прошлой неделе рассказал, что вылечился от вирусной пневмонии. Подробно описал симптомы, и предупредил, когда нужно делать компьютерную томографию легких и обращаться к врачу. Цель у музыканта была одна – показать людям на собственном примере, как вести себя, обнаружив симптомы болезни. А также призвать соблюдать самоизоляцию, так как врачи сейчас перегружены работой.

В клинике Михайлову сначала провели КТ: «Врач верно поставил диагноз, и начал лечение вирусной пневмонии, не дожидаясь результатов теста. Все сделали вовремя. Позже узнал, что каждый день для легких на вес золота». Артисту делали четыре теста на коронавирус, но они были отрицательными: «Пришел один «пограничный» тест из носа, когда я лежал в больнице».

И вот теперь предположения известного артиста подтвердили специалисты. Михайлов сообщил: «Тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус. И мои слова были актуальны на тот момент, когда я сделал заявление. И я об этом ничуть не жалею, потому что это все во имя спасения жизней и помощи вам, потому что вы должны знать, как действовать и что нужно делать в такой ситуации. Я получил большое количество сообщений о том, что сейчас люди вовремя обратились в больницы, и действительно пневмонии оказались коронавирусом, как и у меня. Статистика в мире показывает, что это именно так. Я не отказываюсь от слов, что это счастье, что я оказался в этот момент в России, потому что люди из Англии, Германии и Америки очень много рассказывают мне, как к ним относятся и как их лечат. У нас это все на очень высоком уровне. Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат».

Во время лечения артисту делали четыре теста на коронавирус, но они были отрицательными.Фото: Личный архив

На своей странице в инстаграме Стас Михайлов рассказывает о том, как развивалось заболевание у него. Температура у музыканта держалась три дня: 37, 2 – 37: «Я не подозревал что у меня пневмония. Пропало обоняние на третий день после того, как думал, что у меня бронхит. Надо отдать должное моему другу Марку Аркадьевичу (Курцеру, главврачу известной сети клиник – прим. Авт), когда я ему позвонил, он сказал: «Немедленно приезжай!» Я удивился – почему немедленно? Мерил кислород – 98 – 99. Не думал, что у меня что-то серьезное». Уже в клиническом госпитале «Лапино» врачи поставили диагноз артисту.

Стас Михайлов рассказал, что сейчас много больных именно с вирусной пневмонией. «Не лечитесь по десять дней дома. Очень много людей в нашем окружении, моих знакомых, кто столкнулся с этим. Но если все вовремя у нас есть все шансы», - говорит Михайлов.

stas_mihailoff Стас Михайлов

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