Елена Степаненко ответила за козла

Елена Григорьевна необыкновенно похорошела, это факт. Яркие костюмы ей очень идут. В целом последние изменения в ее личной жизни представляют собой вечный и крайне востребованный публикой сюжет. Да на фиг он ей нужен вообще… Спасибо, что сам ушел! В этой истории требовалась вишенка на торте, красивый финал с фанфарами и конфетти. Персональное юмористическое шоу, позволяющее блеснуть, предстать, поразить, а кое-кого заставить горько сожалеть — как раз то что надо.

Елена Григорьевна давно в профессии. Авторы, которые пишут ей монологи, давно в профессии. Представления о юморе у них, скажем так, устоявшиеся. Тут все-таки придется назвать имя Евгения Вагановича Петросяна - эти незыблемые скрижали как раз он и высекал. Отойти от святого канона не просто, даже если автор заповедей тебе как бы не указ.

Елена Степаненко в телешоу «Еще не вечер». Фото "Россия 1"

Судя по оформлению студии - она грандиозная, с множеством локаций - и драматургии программы, задумывалось что-то вроде вечернего шоу. Но потом почему-то передумали и поставил в эфир в 12.10. Шутили в программе «Еще не вечер» вот так. В гости пришел Ефим Шифрин - известный, помимо прочего, любовью к бодибилдингу. В студию принесли три штанги, чтобы артист показал, на что он способен. Шифрин пожал одну, самую легкую. Потом среднюю. А к самой тяжелой его тренер не допустил: мол, рано вам с вашей подготовкой такой вес брать. А дальше знаете что было?

Елена Григорьевна подошла такая и эту тяжеленную штангу элегантно подняла. И даже покрутила. Резиновая она была, представляете? В цирке клоуны веками эту репризу разыгрывают, а до сих пор работает, правда? Ну Елена, ну выдумщица. Это же женскую силу над мужчинами символизирует, да?

Кроме Шифрина, пришла еще Елена Воробей в костюмы курьера по доставке цветов. Все втроем сидели на диванчике и смотрели старые архивные пленки с юмористическими номерами. Потом Степаненко рассказала, как шутки ради поработала продавщицей в колбасном отделе. Затем известные мастера юмора слали Степаненко видеоприветы: Винокур, Дроботенко. Елене Григорьевне дарили много гречки, а Дроботенко пообещал еще и туалетную бумагу. Еще он сахар подарил - рассказать, с какой присказкой? «Чтобы жизнь хотя бы иногда была сладкой». Вот умеет же человек насмешить.

Елена Степаненко в телешоу «Еще не вечер». Фото "Россия 1"

В финале, проводив гостей, Степаненко взяла в руки бронзового козла. По сообщениям прессы, его в свое время за бешеные деньги купил Евгений Ваганович. Якобы он увидел фотографии со съемок шоу экс-жены и сильно рассердился, увидев свое имущество на полочке в студии. Бывшие супруги, напомним, все не поделят нажитое имущество, и конечно, не дело, если кто-то распоряжается им по своему усмотрению до решения суда. Так вот Елена Григорьевна заверила зрителей, что дома — одна фигурка, а на съемках совсем другая. И эффектно закончила: «Если кому интересно, у кого какой козел… Надеюсь, я ответила».

Ну браво же, Елена Григорьевна. Там еще про ее яйцеклетки была шутка и замороженную сперму Шифрина, но это я не буду пересказывать, а то покраснею.

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