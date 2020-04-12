2020-04-12T13:25:30+03:00
Звезды

"Лена, тебе еще рожать": Степаненко заморозила яйцеклетки

67-летняя артистка в своем новом шоу удивила зрителей смелыми заявлениями
Анастасия МОРОЗОВА
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Елена Степаненко дождалась: сегодня на канале "Россия-1" состоялась премьера ее нового шоу "Еще не вечер". Фото: Канал «Россия-1»Елена Степаненко дождалась: сегодня на канале "Россия-1" состоялась премьера ее нового шоу "Еще не вечер". Фото: Канал «Россия-1»
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Елена Степаненко дождалась: сегодня на канале "Россия-1" состоялась премьера ее нового шоу "Еще не вечер", которое обещал посмотреть даже бывший муж Евгений Петросян. Первым гостем передачи стал юморист Ефим Шифрин. Артисты вспоминали молодость, свою первую встречу в 1978 году и вовсю флиртовали, смущая зрителей смелыми и порой неожиданными заявлениями.

- Лена, остановись, тебе же еще рожать! - предупредил Степаненко Шифрин, когда она вдруг взялась тягать тяжеленную штангу.

- Рожать? Ты готов? - подмигнула коллеге ведущая.

- А что там готовиться, у тебя же все заморожено в холодильнике, - то ли пошутил, то ли всерьез сказал Шифрин.

- Да, прямо в холодильнике. А у тебя? - парировала артистка.

- Так у меня с 1993 года лежит!

Кроме того, ведущая призналась, почему не заводит страницу в Инстаграме.

- Жду Ольгу Бузову в гости, она мне все покажет-расскажет и с мужиками познакомит, - отметила Степаненко.

Между тем, Елена Степаненко сейчас действительно одна из самых завидных невест в шоу-бизнесе. После развода с Петросянам юмористка претендует на половину совместно нажитого имущества, которое оценивается, как минимум, в 1,5 млрд рублей. Детей у Елены Григорьевны, которая дважды была замужем, нет. А вот 74-летний Евгений Ваганович, говорят, недавно стал отцом: суррогатная мать родила сына юмористу и его молодой жене Татьяне Брухуновой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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