Красавица-внучка Софии Ротару покорила соцсети сногсшибательной фигурой

Единственная внучка Софии Ротару, названная в ее честь, сейчас переживает карантин в объятом коронавирусом Нью-Йорке. В прошлом году 18-летняя Соня Евдокименко окончила колледж в Лондоне и стала студенткой престижной американской Школы дизайна "Парсонс". Сейчас, когда выходить нельзя не только на занятия, но и вообще на улицу, девушка развлекается дома танцами и фитнесом.

Так, на днях красавица Соня опубликовала видео мастер-класса для подписчиков, которых у нее 155 тысяч (для сравнения: у знаменитой бабушки - 369). Внучка артистки, одетая в короткий розовый топ и такие же лосины, под музыку продемонстрировала упражнения, которые помогут сохранить фигуру на изоляции. Сама София в прекрасной форме - тонкая и звонкая, поэтому неудивительно, что ее ролик собрал восторженные комментарии, общий смысл которых можно уместить в одно слово: "вау!".

- Благодаря тебе у нас появилось еще большее желание тренироваться! - благодарят подписчицы.

Напомним, единственный сын Софии Ротару - Руслан Евдокименко подарил ей двух внуков. Анатолию в марте исполнилось 26 лет, София отпразднует 19-летие в мае. Девочка, которая унаследовала бабушкину красоту, с юных лет работала моделью. В 14 она уже стала лицом модного украинского бренда, принимала участие в фотосессиях и дефиле. Два года назад Соня украсила обложку украинского Elle и была признана лучшей юной моделью страны.

Но красота девушки - не просто дар природы. Евдокименко уделяет много времени работе над фигурой, и свой первый заработок в Нью-Йорке потратила на персонального тренера по боксу. В прошлом году девушка даже провела спарринг с актером Брэдли Купером, экс-мужем русской модели Ирины Шейк (нет, расстались они не из-за Сони).

София мечтает стать известным дизайнером, однако, при этом она хорошо поет и уже записала несколько песен на английском. Знаменитая бабушка даже видит в ней продолжательницу династии.

- Соня занимается музыкой, пением, на фортепиано играет. На меня похожа - и внешне, и по характеру. Внучка музыкальная, но какую выбирать профессию, решать ей, - рассказывала Ротару в интервью "КП".