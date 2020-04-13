Оксана Лаврентьева рассказала Тине Канделаки о бизнесе на карантине, брачном контракте и ЭКО

Популярная телеведущая, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" и ведущая радио "КП" Тина Канделаки в режиме самоизоляции берет интервью у знаменитостей. Так, в очередном прямом эфире в Инстаграме ее гостьей стала бизнесвумен Оксана Лаврентьева, которая рассказала Канделаки о карантине и судьбе своих бизнес-проектов (салон красоты «Белый сад» и компания Rusmoda), и, конечно, семейной жизни с писателем Александром Цыпкиным.

tina_kandelaki Тина Канделаки берет интервью у знаменитостей в прямых эфирах в Инстаграме

Про хейтеров и таланты

Оксана Лаврентьева не блогер-миллионник (у нее 265 тысяч подписчиков), но благодаря активности в Инстаграме - одна из самых знаменитых персон, которая постоянно участвует в обсуждениях.

- Я очень деловая и успеваю в день сделать много вещей. Когда у меня выдаются свободные полчаса, я захожу в Инстаграм и баню всех несогласных, хамов, - рассказала гостья в эфире у Тины Канделаки. - Мне не лень и доставляет удовольствие. Я как в “Маленьком принце”: встал утром и почистил свою планету. Для меня это как медитация.

За что хейтеры не любят Лаврентьеву, она и сама понимает:

- Если мы возьмем любого публичного человека, достигшего успеха, у него всегда есть выпуклый талант. У меня никакого выпуклого таланта нет. Почему я вызываю такую оголтелую ненависть, хотя не такая уж публичная? Они смотрят на меня и думают: "Она не такая уж и красивая, она не певица, не телеведущая, не актриса, какого хрена? Я же такая же, почему у нее все есть, а у меня нет!".

Но у меня есть два таланта: я умею выбирать правильных людей, это касается мужчин, сотрудников, друзей. И я очень практичная, я смотрю на любую вещь и думаю, как из нее извлечь пользу.

Про мужа

- Когда мы познакомились, Саша не знал, кто я такая. Я сразу поняла, что Саша мой мужчина, но очень долго сопротивлялась и сомневалась.

Также Лаврентьева призналась, что у них с мужем есть брачный контракт, и что они планируют детей:

- Я хочу детей, но я сказала Саше - дай мне 2 года, чтобы это произошло своим путем. Если не получится, то прибегнем к ЭКО.

Про бизнес

- Выручка Terekhov не росла после кризиса 2014 года. У нас был оборот 15 млн долларов и стал 10 в один день из-за долларовой разницы. У нас разорилось много оптовых клиентов, у нас тогда была огромная сеть по России, но упали продажи. “Белый Сад” и Terekhov сейчас не работают.

Тина Канделаки спросила гостью о беспроцентном кредите на зарплату сотрудникам, который в качестве антикризисных мер выдают банки России.

- Допустим, я сейчас возьму этот кредит. Я буду выплачивать, как сказал Путин, полные зарплаты все те месяцы, которые мы будем сидеть на карантине. Очевидно, что мы будем сидеть, по самому оптимистичному варианту, до июля. Ну считай, это апрель, май, июнь — три месяца. Как я буду этот кредит отдавать, за счет чего? - прокомментировала Оксана. - В Terekhov мы собираемся точно все закрыть и ужаться до размеров ателье. Это наш план в будущем. Мы хотим людям сделать какие-то выплаты и закрыть все, что можно.

По словам Лаврентьевой, закрыть бизнес для нее не проблема. А вот для сотрудников ее компаний - да.

- В “Белом саду”, например, у меня половина сотрудников написали на ту неделю, которая была по полной зарплате, за свой счет. Потому что все хотят открыться. Я надеюсь, что “Белый сад” мы спасем. Для меня закрыть бизнес не проблема. Я это переживу. Но это потеря четырехсот рабочих мест. Конечно, я хочу сохранить рабочие места. То есть сейчас ни о каком заработке, ни о какой прибыли моей речи даже не идет.

Полную версию интервью смотрите здесь.

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