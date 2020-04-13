«Вся недвижимость семьи записана на Павла Прилучного»: что получит жена актера после развода

В семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце страсти всегда кипели нешуточные. Ругались, иногда разъезжались – случалось, что Паша жил в отеле, но долго супруги не выдерживали разлуку и сходились. Периодически семейные будни прерывались ссорами, но Прилучный актер востребованный и много снимался, поэтому разлуки на время киноэкспедиций даже укрепляли брак. Но в этом году Агата не выдержала и поставила Павла перед фактом: разъезжаемся! Прозвучало официальное заявление о расставании. Только документы на развод, спустя три месяца после раздельного проживания, не подали. Близкие уже ждали очередного бурного примирения. Тем более, что в интервью Агата продолжала, не стесняясь, признаваться в любви мужу, намекая, что причина расставаний - вспышки немотивированного гнева мужа. Но случилось очередное бурное прилюдное выяснение отношений… И Агата с детьми из шикарного загородного дома, где самоизолировалась с мужем, сбежала в столичную квартиру. Перспектива развода стала еще более отчетливой. Что же достанется Муцениеце после разрыва отношений?

Причину ссор супруги никогда не скрывалиФото: Личный Архив

Об этом мы поговорили с близкой знакомой семьи, которая рассказала kp.ru как оформляли в семье недвижимость при покупке: «Когда они приобретали квартиру или дом, оформляли на Пашу. Не удивляйтесь, это была и инициатива Агаты тоже. Она же приехала в Москву из Риги, то есть иностранка, а в этом случае оформление всех бумаг гораздо сложнее. К тому же, все их крупное имущество Паша покупал, получая ипотеку. Естественно, на себя. Выплачивал один ипотечный кредит, брал другой – на очередную покупку. Он не жадный. Скорее всего, Агата с сыном и дочкой останутся в квартире в случае развода. А к нему дети будут приезжать в дом. Детей, семью, он содержит полностью».

В семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце страсти всегда кипели нешуточныеФото: Личный архив

Сначала Паша купил квартиру в столице, потом они построили огромный дом в Яхроме (55 км от Москвы). После этого купили другой шикарный дом уже в Подмосковье, а дом в Яхроме выставили на продажу… Агата и Павел обустраивали жилье с любовью, учитывая вкусы друг друга. Оба просто обожают свой поселок и жилье, и детям тут раздолье…

История любви у Павла Прилучного и Агаты Муцениеце начался на съемках «Закрытой школы». Так в 23 года Агата получила предложение руки и сердца от красавца Паши, а спустя месяц отношений, они поженились. Сейчас Агате 31 год, и она воспитывает 7-летнего Тимофея и 4-летнюю Мию Прилучных. Отец в детях души не чает, проводит с ними свободное от съемок время.

Причину ссор супруги никогда не скрывали. «Не тот у меня темперамент, я не могу быть сдержанным», - честно признает Прилучный. «С самого начала было еще хуже, мы просто дрались, выясняя отношения, потому что мой темперамент не хотел уступать», - не стеснялась сообщать в интервью Муцениеце. Павел ревновал всегда и теперь ревнует, отсюда все проблемы. Как говорят близкие, конфликты возникали на пустом месте. К примеру, Агата в киноэкспедициях должна была по требованию мужа заказывать еду в номер, а ей хотелось есть со всеми в ресторане. Муцениеце согласовывала участие практически во всех съемках с мужем. Кстати, ее участие в «Голос. Дети» в качестве ведущей, муж с радостью одобрил. Прилучный хотел, чтобы жена бралась только за солидные проекты. Муцениеце никогда не скрывала, что муж зарабатывает больше: «Но мне приятно, что я вношу свой вклад. Уж на маникюр, во всяком случае, не приходится у мужа просить».

Всего год назад эта парочка после очередного примирения обсуждала желание Павла иметь третьего ребенка. А теперь Агата узнает у адвоката какие документы собирать для развода после окончания самоизоляции.

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