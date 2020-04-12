Жена Павла Прилучного покаялась за истерику

Агата Муцениеце вышла на связь с поклонниками. Актриса покаялась за публичную истерику. Два дня назад жена обвинила Павла Прилучного в рукоприкладстве. После заявления о разводе в феврале 2020 года супруги не смогли ужиться под одной крышей в своем загородном доме. В итоге Агата с двумя детьми переехала в московскую квартиру.

"Дорогие друзья! Я, наконец, восстановила свой Инстаграм! Мы с детьми в порядке, все в безопасности", - начала свою исповедь Агата Муцениеце.

Жена Павла Прилучного посетовала, что ей сейчас очень тяжело. Она также покаялась за свою истерику. "Признаю, что, выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс... Поверьте, я не враг для Павла. Я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму!", - оправдалась звезда.

agataagata Все, что сейчас происходит, для меня - тяжело!

По ее словам, она сделала выводы и поняла все свои ошибки. "Постараюсь их более не совершать. Моя задача сейчас - обрести счастье и показать своим детям, что семья - это свет, радость, веселье и смех!", - резюмировала красавица.

Напомним, 10 апреля общественность шокировало видео, которое Агата Муцениеце разместила в аккаунте своей мамы Нонны Муцениеце. Рыдающая актриса объявила о том, что ее муж Павел Прилучный поднял на нее руку и довел их детей до слез. По словам актрисы, супруг выхватил у нее телефон и выбросил в окно. Именно поэтому она и записала видео в блоге родительницы, чтобы показать всем истинное лицо Прилучного.

Агата сообщила, что "10 дней Павел не просыхает". "Он не в адеквате. Я не могу его остановить. Он во время пандемии выгоняет нас из дома, так что завтра мы уедем в квартиру", - поведала Муцениеце.

Агент Павла Прилучного довольно быстро отреагировала на подобные обвинения. "Это глупость и вранье", - прокомментировала "Звезде" Екатерина Сычева.