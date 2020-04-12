2020-04-12T19:38:11+03:00
Звезды

Жена Павла Прилучного покаялась за истерику

Агата Муцениеце обратилась к поклонникам
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Агата Муцениеце покаялась за публичную истерику.Агата Муцениеце покаялась за публичную истерику.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Агата Муцениеце вышла на связь с поклонниками. Актриса покаялась за публичную истерику. Два дня назад жена обвинила Павла Прилучного в рукоприкладстве. После заявления о разводе в феврале 2020 года супруги не смогли ужиться под одной крышей в своем загородном доме. В итоге Агата с двумя детьми переехала в московскую квартиру.

"Дорогие друзья! Я, наконец, восстановила свой Инстаграм! Мы с детьми в порядке, все в безопасности", - начала свою исповедь Агата Муцениеце.

Жена Павла Прилучного посетовала, что ей сейчас очень тяжело. Она также покаялась за свою истерику. "Признаю, что, выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс... Поверьте, я не враг для Павла. Я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму!", - оправдалась звезда.

agataagataagataagata
Все, что сейчас происходит, для меня - тяжело!
117553 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По ее словам, она сделала выводы и поняла все свои ошибки. "Постараюсь их более не совершать. Моя задача сейчас - обрести счастье и показать своим детям, что семья - это свет, радость, веселье и смех!", - резюмировала красавица.

Напомним, 10 апреля общественность шокировало видео, которое Агата Муцениеце разместила в аккаунте своей мамы Нонны Муцениеце. Рыдающая актриса объявила о том, что ее муж Павел Прилучный поднял на нее руку и довел их детей до слез. По словам актрисы, супруг выхватил у нее телефон и выбросил в окно. Именно поэтому она и записала видео в блоге родительницы, чтобы показать всем истинное лицо Прилучного.

Агата сообщила, что "10 дней Павел не просыхает". "Он не в адеквате. Я не могу его остановить. Он во время пандемии выгоняет нас из дома, так что завтра мы уедем в квартиру", - поведала Муцениеце.

Агент Павла Прилучного довольно быстро отреагировала на подобные обвинения. "Это глупость и вранье", - прокомментировала "Звезде" Екатерина Сычева.

Красивый незаконченный роман Прилучного и Муцениеце.Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Она по-прежнему его любит. Но, вероятно, сил быть рядом уже нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Состояние здоровья Татьяны Булановой: певице уже лучше, но пока она в реанимации — ждет консилиума врачей
Артистка сообщила, что чувствует себя гораздо лучше после госпитализации в предынсультном состоянии. Что известно про состояние здоровья Татьяны Булановой
Новости 24
Число умерших от коронавируса превысило 100 тысяч человек
ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 1,7 миллионам
"Гонорар зависит от успеха": Адвокаты смогут претендовать на часть выигранной клиентом в суде суммы
На всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения
Эксперты ВЭБ расказали, как коронавирус повлияет на доходы россиян
В Минкомсвязи назвали даты вывозных рейсов для эвакуации россиян из Амстердама и Бангкока
В Италии впервые за три недели замедлился прирост новых больных с коронавирусом
В Минэнерго предложили на полгода запретить импорт дешевого бензина
Новак прогнозирует кризис на мировом нефтяном рынке до конца года
РЖД отменяет 32 поезда из-за ситуации с пандемией коронавируса
В МИД России назвали "подлым приемом" поздравление Госдепа США с днем космонавтики без упоминания о Гагарине
Спецрейс для эвакуации россиян из Нью-Йорка запланирован на 14 апреля
В США рассказали о российском комплексе, которого боится НАТО
Путин утвердил новый состав Общественной палаты
Порядок оказания медпомощи беременным в Москве пришлось изменить из-за коронавируса
В ВОЗ объяснили рост новых случаев заражения коронавирусом в Москве
В Кремле предсказали ценовой хаос без сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти
В Кремле призвали не "морозить экономику" в регионах с благоприятной обстановкой по коронавирусу
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков
Состояние здоровья Надежды Бабкиной: артистку вывели из комы, но она остается в реанимации
Президент Чехии Милош Земан - о сносе памятника Коневу: "Это смешной и глупый поступок"