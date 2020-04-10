Агата Муцениеце пожалела Павла Прилучного после издевательств

Рыдающая Агата Муцениеце огорошила общественность признанием - ее муж Павел Прилучный поднял на нее руку и довел детей до слез. Дело в том, что после объявления о разводе 24 февраля 2020 года супруги продолжали жить под одной крышей в своем роскошном доме в Подмосковье. Но во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, судя по всему, что-то пошло не так и ужиться актерам под одной крышей не удалось.

"Пандемия дается плохо. Пишу с аккаунта мамы. Паша забрал мой телефон, выбросил его. на улицу. Он довел детей до слез. Поднимал на меня руку. Он не в адеквате. Я не могу его остановить. Он во время пандемии выгоняет нас из дома, так что завтра мы уедем в квартиру", - видео с рыдающей Агатой Муцениеце появилось в блоге ее мамы Нонны Муцениеце.

Актриса также заявила, что Павел "десять дней не просыхает". "Наверное, токсины закрыли его мозг, и вот так случилось", - хлюпая носом, поведала мать двоих детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772290" frameborder="0"></iframe> Зареванная Агата Муцениеце заявила о рукоприкладстве Павла Прилучного.

Признание Муцениеце о том, что супруг издевается над ней и детьми, стало шоком для многочисленных фанатов актрисы. После откровений Агаты поклонники актрисы начали массово писать в соцсетях. Они спрашивают, "съехала ли Агата от тирана", "написала ли заявление в полицию" и советуют ей "наказать Прилучного". Многие боятся, что Агата "опять пожалеет Павла", простит его и "не станет писать на него заявление в полицию".

Нашлись даже свидетели ссоры Павла и Агаты: "Она вела прямой эфир с другом, Павел подошел, потом пошел мат", "Когда он подошел. Агата сказала, что это прямой эфир. А он сказал, что ему ... И эфир оборвался".

В этой связи "Комсомольской правде" удалось выяснить, что Муцениеце действительно пока не обращалась в полицию с заявлением о побоях.

Пиар-менеджер Агаты поспешила успокоить встревоженных поклонников. "Пока Агата восстанавливает связь с миром. Она просила передать всем , что она дома. Все хорошо", - написала помощница в блоге под снимком детей своей подопечной. Она не уточнила, где именно находится артистка, - продолжает находиться в загородном особняке или же все-таки съехала в квартиру.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Однако не все стали жалеть актрису. Нашлись и те, кто отнесся к заявлению скептически. Так, Настасья Самбурская уверена, что знаменитостям нужно прекращать рассказывать о семейных проблемах в соцсетях. По мнению актрисы, это все делается для привлечения внимания.

"Как же вы задолбали пиариться на личных отношениях и каждый ... выносить на публику. Разводись и иди работать, а то у всех разведенок под одно заточка: вынести на всеобщее обозрение свои страдания и рекламу потом подороже продавать. Что же я дура не рассказала «страшные» подробности своего развода. Сейчас бы в топе была. За ангела замуж выходила, а тут неожиданность?", - поинтересовалась актриса.

Настасью поддержал и бывший солист группы "Челси" Роман Архипов. Он тоже считает, что не нужно пиариться на разводах и ссорах, поскольку это все сказывается на репутации. "Если есть проблемы, надо идти в полицию, а вот эти посты - просто жесть. Чем поможет в решении проблемы? Нормальные люди сор из избы не выносят", - подчеркнул певец.

А ведь это уже не первый случай, когда Павла Прилучного подозревают в домашнем насилии. В начале 2019 года вокруг семейной пары разразился скандал - появилась информация о том, что Прилучный избил жену и запер ее дома. О рукоприкладстве Павла сообщила пиарщица Агаты, а позже в полиции подтвердили факт вызова правоохранителей в связи с домашним насилием по адресу проживания звездного семейства. Павел никак не прокомментировал эту ситуацию. Муцениеце принялась с жаром опровергать случившееся.

В феврале 2020 года Муцениецеи Прилучный одновременно в своих блогах сообщили, что подали на развод. Впереди у звездных супругов бракоразводный процесс. Они познакомились на съемках сериала "Закрытая школа". Между молодыми людьми пробежала искра. Влюбленные поженились в июле 2011 года. А спустя два года актриса подарила любимому сына Тимофея. В марте 2016 года у пары родилась дочь Мия.