2020-04-14T15:23:12+03:00
Умные вещи

ВКонтакте запустила в Беларуси экспериментальный мессенджер VK Me и тестирует исчезающие сообщения

Там можно включить режим невидимки и установить любой фон в чатах
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ВКонтакте представила в Беларуси экспериментальный продукт — мессенджер VK Me. Его уже можно скачать в App Store и Google Play страны.

Пользователям VK Me доступны функции, которых нет в основном приложении VK:

режим невидимки — если он включён, в приложении будет отображаться, что

собеседник «заходил недавно», даже когда он онлайн;

установка собственного фона — можно придать чатам любой внешний вид;

возможность назвать близких в мессенджере так, как хочется, а не как они записаны в VK.

Кроме того, пользователи VK Me в Беларуси первыми получили возможность протестировать фантом-чаты с исчезающими сообщениями. В дальнейшем они могут появиться и в России — в рамках основного приложения ВКонтакте.

Прямо в мессенджере VK Me пользователи могут переводить деньги; звонить по видео и без; отправлять стикеры, фото и видео; записывать аудиосообщения; делиться геолокацией и многое другое. Также предусмотрено быстрое переключение между VK Me и приложением ВКонтакте.

Мессенджер не требует привязки к профилю в VK — общаться можно с контактами из телефонной книги и друзьями из ВКонтакте. Если сообщение отправлено человеку, которого нет в друзьях, то он получит запрос на переписку.

Вячеслав Шебанов, руководитель продукта VK Me:

«VK Me сохранил все преимущества общения ВКонтакте, а ещё получил уникальные возможности, которых нет в основном приложении. Это быстрый, лёгкий и понятный мессенджер — в нём приятно флудить и вести деловую переписку, оперативно отвечать на сообщения и записывать долгие голосовые. Для учёбы, работы, общения с друзьями или незнакомцами в беседе сообщества — VK Me поможет расслабиться или, наоборот, сконцентрироваться».

ВКонтакте — один из самых популярных ресурсов в Беларуси. Продуктами VK активно пользуются 3,8 миллиона местных жителей. Пользователи ВКонтакте из разных стран каждый день обмениваются 10 млрд сообщений — это один из наиболее востребованных сервисов платформы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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