2020-04-14T11:53:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые показали, как коронавирус распространяется между стеллажей супермаркета

Облако зараженных частиц может оставаться в воздухе в течение долгого времени
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
В качестве примера ученые взяли принцип распространения вируса в супермаркете с включенной системой вентиляции.В качестве примера ученые взяли принцип распространения вируса в супермаркете с включенной системой вентиляции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Специалисты из научно-исследовательских институтов Финляндии смогли рассчитать, как микрочастицы коронавирусной инфекции, выделенные человеком при кашле или насморке, распространяются по воздуху. Исследование стало возможным благодаря новой модели на суперкомпьютере.

В качестве примера ученые взяли принцип распространения вируса в супермаркете с включенной системой вентиляции. Результаты исследований представил финский Университет Аалто.

Компьютерная модель доказала, что микроскопические частицы коронавирусной инфекции способны распространяться по воздуха на значительно большие расстояние, чем ученые предполагали до этого. Если инфицированные вирусом человек покашлял у одного из стеллажей в супермаркете, то облако зараженных частиц свободно сможет переместиться между проходами в течение нескольких минут.

- Больной коронавирусом может покашлять, а затем уйти, но после себя он оставит огромное количество маленьких аэрозольных частиц, которыми крайне легко заразиться. Эти частицы могут попасть в организм окружающих, даже если они напрямую не контактировали с инфицированным, - заявил доцент института Виль Вуоринен.

В ходе анализа специалисты также обнаружили, что частицы вируса, выделяемые при кашле, практически не оседают на пол, а продолжают двигаться в воздухе.

Как распространяется вирус в супермаркете.

Финские исследователи отметили, что модель показывает, насколько важны введенные правительствами стран меры по борьбе с пандемией: заражения действительно можно избежать, если запретить населению посещать места массового скопления людей. Особенно следует избегать замкнутых пространств, где вирусу легче всего попасть в организм человека. Ученые советуют придерживаться личной дистанции и по возможности не приходить в места, где можно столкнуться с зараженными: рестораны и кафе, супермаркеты, общественный транспорт и так далее.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Американские ученые: число заболевших коронавирусом может доходить до 100 миллионов

Из-за отсутствия симптомов у инфицированных точное количество переносчиков COVID-2019 установить невозможно (подробности)

КСТАТИ

Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса

Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Новости 24
Повседневные расходы жителей России в марте стали самыми высокими за историю наблюдений
Лавров: Выездных виз Россия вводить не будет
В Роспотребнадзоре опровергли искусственное происхождение вируса
Правительство приостановило закон о продаже медицинских масок только по лицензии
Вирусолог рассказал, сколько будут длиться испытания новой российской вакцины от коронавируса
От коронавируса умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Специалисты заметили оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции из-за коронавируса
Эксперт назвал три возможных сценария после сделки ОПЕК+
Курс рубля на 14 апреля 2020: Доллар подешевел до 73,2 рублей, евро - упал ниже 80 рублей
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В России хотят увеличить стипендию студентам-волонтерам
В Госдуме назвали формы стимулирования студентов-волонтеров
В России число умерших от коронавируса увеличилось до 170
Яндекс.Карты начнут показывать очередь в супермаркетах
Ученые: После затянувшегося режима изоляции россияне станут чаще подавать на развод
Гран-при «Формулы-1» во Франции перенесут из-за коронавируса
Помпео заявил, что ответственные за распространение коронавируса в мире будут найдены
Продажа жилья в Москве на вторичном рынке выросла на 13%
О сокращениях и снижении зарплаты заявили более 60 процентов компаний
В России на 20 процентов могут вырасти тарифы на сотовую связь
В больнице в Коммунарке находятся 292 пациента с коронавирусом
Возбуждено уголовное дело из-за фейка о делающих зарядку курсантах с коронавирусом
Глава "Газпром нефти" не считает сделку ОПЕК+ повторением Брестского мирного договора
Эксперты посоветовали безопасную одежду во время пандемии коронавируса
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по питанию на самоизоляции
Коронавирус в США, последние новости на 14 апреля 2020: в стране из-за COVID-19 закрылся один из крупнейших мясокомбинатов
Российская компания получила из США штамм коронавируса для создания вакцины