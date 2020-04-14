Ученые показали, как коронавирус распространяется между стеллажей супермаркета

Специалисты из научно-исследовательских институтов Финляндии смогли рассчитать, как микрочастицы коронавирусной инфекции, выделенные человеком при кашле или насморке, распространяются по воздуху. Исследование стало возможным благодаря новой модели на суперкомпьютере.

В качестве примера ученые взяли принцип распространения вируса в супермаркете с включенной системой вентиляции. Результаты исследований представил финский Университет Аалто.

Компьютерная модель доказала, что микроскопические частицы коронавирусной инфекции способны распространяться по воздуха на значительно большие расстояние, чем ученые предполагали до этого. Если инфицированные вирусом человек покашлял у одного из стеллажей в супермаркете, то облако зараженных частиц свободно сможет переместиться между проходами в течение нескольких минут.

- Больной коронавирусом может покашлять, а затем уйти, но после себя он оставит огромное количество маленьких аэрозольных частиц, которыми крайне легко заразиться. Эти частицы могут попасть в организм окружающих, даже если они напрямую не контактировали с инфицированным, - заявил доцент института Виль Вуоринен.

В ходе анализа специалисты также обнаружили, что частицы вируса, выделяемые при кашле, практически не оседают на пол, а продолжают двигаться в воздухе.

Как распространяется вирус в супермаркете.

Финские исследователи отметили, что модель показывает, насколько важны введенные правительствами стран меры по борьбе с пандемией: заражения действительно можно избежать, если запретить населению посещать места массового скопления людей. Особенно следует избегать замкнутых пространств, где вирусу легче всего попасть в организм человека. Ученые советуют придерживаться личной дистанции и по возможности не приходить в места, где можно столкнуться с зараженными: рестораны и кафе, супермаркеты, общественный транспорт и так далее.

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