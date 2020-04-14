Как коронавирус с рук попадает на слизистые и почему опасно просто трогать лицо

С того времени, как Всемирная организация здравоохранения объявила по миру пандемию в связи с распространением заболевания COVID-19, прошло немногим больше месяца и мы, кажется, уже выучили основные правила профилактики. Знаем, что необходимо мыть руки, закрывать нос и рот медицинской маской, если все же нужно выйти из дома и необходимость держать дистанцию от людей 1,5 – 2 метра, находиться на домашней изоляции. Но почему нельзя трогать свое лицо руками? Ведь важно чтобы вирус не попал на слизистые – значит, нельзя чесать глаза, ковырять в носу и облизывать пальцы. Это понятно. Но можно ли трогать лоб, щеки и подбородок? Ну как с них вирус может попасть на слизистые, не прыгает же он? Эти вопросы мы задали иммунологу, эксперту по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидату медицинских наук Николаю Крючкову.

- Мы уже все выучили, что не рекомендуется трогать руками глаза, рот и нос, особенно, в общественных местах, особенно на улице, то есть, когда руки, скажем так, грязные. Но значит ли это, что можно трогать щеки, лоб? И как вирус перемещается по лицу, он же не прыгает?

- Смотрите, если человек дотрагивается до щеки, например, инфицированным материалом, мы считаем, что этот материал некоторое время остается на щеке. Да, на слизистые он самостоятельно попасть и инфицировать человека не может. Но в дальнейшем человек может уже со щеки перенести его на слизистую. Это возможно, к примеру, во время еды. Поэтому да, особое внимание уделяется тому, что нельзя трогать глаза, рот и нос, но для того чтобы упростить восприятие информации людьми, мы говорим о том, чтобы они не трогали лицо. Это упрощение, с одной стороны, но, с другой, есть такой момент, что если четко сказать: «Не трогайте рот, нос, глаза», - это будет восприниматься, как разрешение дотрагиваться до других частей лица.

Особое внимание уделяется тому, что нельзя трогать глаза, рот и нос, но для того чтобы упростить восприятие информации людьми, мы говорим о том, чтобы они не трогали лицо.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- То есть, получается, что все лицо человека – в такой наибольшей зоне риска доступа для вируса находится?

- Конечно, со щеки, со лба вирусные частицы легко переносятся на слизистые рта, например, или носа. Человек, как правило, не контролирует свои прикосновения к лицу, делает их машинально и достаточно часто, не замечая. Известно, что в день человек дотрагивается до своего лица несколько десятков раз, хотя, да, усилием воли и сосредоточившись, он может снизить количество таких прикосновений. Поэтому, скажем, маски рекомендовано носить на улице и в общественных местах не для того, чтобы человек не заразился от другого. Это важно для того, чтобы, во-первых, уменьшить вероятность заражения других людей, ведь, как мы знаем, заболевание коронавирусной инфекцией часто протекает бессимптомно, а во-вторых, для того чтобы не трогали лицо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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