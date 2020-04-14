«Мастер вернулся, теперь исцелимся!» Кашпировский гипнотизирует зрителей в Youtube и набирает по полмиллиона просмотров

Будете смеяться, но 79-летний Анатолий «Даю установку» Кашпировский, дистанционно заряжавший воду и мозги советским гражданам в период перестройки, все еще процветает. Первый эфир «народного целителя» из концертной студии Останкино показали в 1989 году. Прошло более 30 лет, а люди не просто предали забвению ментального манипулятора, но и боготворят его.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Его не забывали звать на ТВ (особо старался Андрей Малахов), где целитель иногда ронял людей на пол.

Нокаут Кашпировского.

Ему посвящали и посвящают целые передачи.

Даже сериалы про Кашпировского снимали.

И потому неудивительно, что до сих пор Анатолий Михайлович гастролирует по России и Казахстану, прилично на этом зарабатывая. Даже депутатом Госдумы РФ успел побыть (в ЛДПР таких любят).

Увы, русские люди, которых атаковали не только печенеги с половцами, но и Сергей Мавроди с Аланом Чумаком, и ваучеры с Юрием Лонго, до сих пор остаются беспредельно доверчивыми и наивными. То ли вера в чудо, то ли безысходность, то ли боязнь брать ответственность на себя. Может, аутотренинг или желание пожить чуть-чуть в сказке, прикоснуться к иллюзии, вырвавшись из серой и засаленной простыни будней. Сложно сказать, как это работает. Но, судя по всему, работает. Кашпировский, конечно, до сих пор трясет перед скептиками брошюрками «научных конференций», которые признали его дар. Правда, этих ученых невозможно идентифицировать, но это детали. Что ему еще остается делать?

Мы-то понимаем, что женщины за 50 в ондатровых шапках набивают провинциальные ДК не ради научного опыта. Они не обращают внимания, что «загипнотизированные» магом люди перед тем, как рухнуть по его команде, бережно выставляют руку и ногу перед собой, чтоб сильно не удариться. Или что целитель «возвращает» людям зрение, сидя в очках.

Их манит нечто другое. Надежда на волшебство. Щелчок пальцев, установку, от которой все болячки отпадут разом — и заикание, и сахарный диабет, и остеохондроз, и рубцы на сердце, и грыжа (это проблемы, которые «исправляет» Кашпировский). Если народ сам хочет обманываться, кто может ему это запретить?

«МНЕ БЫЛО СТЫДНО, НО ЛЮДИ ХОТЕЛИ ЗРЕЛИЩА»

Так вот, если о деятельности Кашпировского знали только его фанаты, то теперь украинский психотерапевт добрался до интернета. Анатолий Михайлович ведет собственное шоу в Youtube. Видеоблог, в котором на фоне бежевых обоев, сидя неподвижно, вещает на камеру. Ничего не напоминает? Конечно, это те самые СЕАНСЫ, транслировавшиеся Центральным телевидением. Даже название выпуска аналогичное — «Оздоровительный сеанс».

Кашпировский: Оздоровительный сеанс. Прямой эфир из Москвы. 09.04.2020г..Оздоровительный сеанс. Остеохондроз. Зрение. Гипертония.

Выходит так, что Кашпировский был первым в СССР видеоблогером.

А что? Напрямую общался с аудиторией. Имел десятки, а то и сотни миллионов просмотров. Сумел монетизировать обычные беседы с публикой.

Кашпировский: Четвертый сеанс.

А теперь просто вернулся к истокам. Блог в Youtube Кашпировский завел в 2010 году, но никто не обратил на это внимание. До сих пор у «целителя» всего 150 тысяч подписчиков, это крайне мало для 10 лет трансляций. На канале он выкладывал видео с концертов, названия которых говорят сами за себя: «Мгновенное исцеление от спинно-мозговой грыжи», «Война с простатой и гипнозом», «Избавление от страданий» и др.

В одном из них пожилой человек, скрюченный от хронической болезни позвоночника, исцеляется за 10 секунд и начинает бегать по сцене после того, как зашел за кулисы. В одной ветхой книге подобное уже было описано.

Кашпировский. Мгновенное избавление от спинно-мозговой грыжи..

- Если у больного повреждена опорно-костная или хрящевая ткань, без медицинского вмешательства выздоровление невозможно, - подчеркивает доктор медицинских наук, врач-ортопед Алексей Канаев. - Пациенты, которые на сеансах Кашпировского выбрасывали костыли или вставали с инвалидных колясок, ни до, ни после не показывали заключения врачей. Это профанация.

Однако даже ТАКИМ чудом циничную и довольно молодую аудиторию ютуба не удивишь.

Целительные ролики собирали от пяти до сорока тысяч просмотров. И только сейчас Кашпировский обратил на себя внимание.

Помог ему коронавирус. Поняв, куда дует ветер, опытный манипулятор (зачеркнуто) маг с чуйкой продюсера направил всю энергию космоса на излечение от новой заразы. И заодно стал просвещать граждан. Посещаемость взлетела вверх — у двух свежих видео рекордное число просмотров: 230 тысяч и 480 тысяч, то есть в 5-10 раз больше, чем раньше.

Кашпировский: Коронавирус. О плюсах и минусах.

Один из его роликов называется «Плюсы и минусы коронавируса». Заметно осунувшийся со времен былого величия Кашпировский (в августе ему исполняется 80 лет) традиционно в черном и с едва заметным малоросским акцентом предупреждает, что вскоре могут появиться родственные мутанты коронавируса и Земля в опасности.

В ходе другого «оздоровительного сеанса» Кашпировский уверяет, что он не экстрасенс, никаких сверхспособностей не имеет, есть только «опыт» и сотни тысяч исцелившихся. И около часа забалтывает зрителей. Его даже просят включить музыку, чтобы было привычнее. Но он считает это лишним. В середине трансляции маг вдруг просит положить пальцы на глаза и засечь три минуты.

- Никакой дремоты, никакой сонливости! - дает установку мастер, как называют Кашпировского в комментариях. И слегка противоречит сам себе. - Слово «гипноз» мною давно развенчано. Я провел сотни эстрадных выступлений с демонстрацией гипноза еще до 1988 года. Мне было стыдно, но я понимал, что люди хотят именно такого зрелища. Время идет! Засекли три минуты? Вы не будете чувствовать покалывания, холода, не будете чувствовать тепла. Время вышло. А потом возьмите книгу и посмотрите в зеркало. Видите? Теперь вы будете возвращаться [к сеансу] и снова, и снова смотреть его. Зрение будет улучшаться. Многим даже удастся избежать операций, связанных с глазами.

В комментариях пишут: «намного четче стало».

Мастер не перестает очаровывать. Гениальный способ поднять просмотры на канале — сделать ботов из живых зрителей. Вынудить доверчивых людей раз за разом тыкать пальцем на ролик, чтобы зрение улучшилось. «А что, так можно было?» — спросит Юрий Дудь.

Видно, что Анатолий Михайлович научился пользоваться ютубом и комментарии к таким роликам отключил. Однако в онлайн-чате, доступном во время трансляции, шла перепись «пациентов» Кашпировского. Это люди со всего мира: Болгария, Сицилия, Казахстан, Тайланд, Израиль, Германия, США и так далее.

ЭТО ВООБЩЕ ЗАКОННО?

Разоблачить или засудить Кашпировского пытались не раз. Но за что? Он не грабит людей, как конторы микрозаймов, не промышляет мошенничеством, как Мавроди или коучеры всех мастей. Люди сами несут ему деньги и просят «исцелить». Если человека много раз показывали по Центральному телевидению в советское время (первым, кстати, во «Взгляд» пригласил украинца Влад Листьев), называя это «оздоровительными сеансами», как теперь это стереть из памяти?

По телевизору передали!

Заявлений в полицию нет. Концерты? Ну, так это творческая встреча с почитателями таланта. Все законно — вход от 2000 рублей. Не хотите — не приходите.

Анатолий Кашпировский до сих пор собирает полные залы.

Да, депутат Пермского краевого парламента Александр Телепнев в 2015 году просил прокуратуру проверить профессиональные навыки Кашпировского. Запрос переправили в Росздравнадзор, там составили протокол об административном правонарушении по п.3 ст. 6 КоАП РФ— «Незаконное занятие народной медициной». И оштрафовали Кашпировского на 2000 рублей — цену самого дешевого билета на концерт. После чего коллегия судей отменила приговор. Пермский краевой суд признал целителя невиновным.

Выходит, и правда величайший из магов?!