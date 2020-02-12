2020-02-12T13:06:06+03:00
Общество

Минздрав рассмотрит возможность "заморозки" цен на медицинские маски

Из-за угрозы распространения коронавируса многие аптеки стали завышать стоимость ходового товара
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин заявил о необходимости забирать лицензии у аптечных сетей, завышающих стоимость на медицинские маскиПутин заявил о необходимости забирать лицензии у аптечных сетей, завышающих стоимость на медицинские маскиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство здравоохранения России планирует рассмотреть возможность "заморозки" цен на медицинские маски. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Дмитрий Костенников.

Сайт kp.ru писал, что из-за угрозы распространения китайского коронавируса многие аптеки стали завышать цены на противовирусные препараты и сопутствующую продукцию. Нарушения выявлены практически во всех регионах страны.

В Минздраве пообещали, что должным образом отреагируют на повышение стоимости товаров в аптеках. Ведутся проверки.

"Там, где происходили продажи, по ценам, которые превышают предельно допустимые, по всем факторам, которые имели место в данной ситуации, люди будут привлечены к ответственности", - цитирует ТАСС Костенникова.

Одной из мер наказания может стать лишение лицензии. К ней ранее предложил прибегнуть президент РФ Владимир Путин.

Карта распространения коронавируса

Путин раскритиковал аптечные сети, повышающие цены на лекарства на фоне коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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