Минздрав рассмотрит возможность "заморозки" цен на медицинские маски
Министерство здравоохранения России планирует рассмотреть возможность "заморозки" цен на медицинские маски. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Дмитрий Костенников.
Сайт kp.ru писал, что из-за угрозы распространения китайского коронавируса многие аптеки стали завышать цены на противовирусные препараты и сопутствующую продукцию. Нарушения выявлены практически во всех регионах страны.
В Минздраве пообещали, что должным образом отреагируют на повышение стоимости товаров в аптеках. Ведутся проверки.
"Там, где происходили продажи, по ценам, которые превышают предельно допустимые, по всем факторам, которые имели место в данной ситуации, люди будут привлечены к ответственности", - цитирует ТАСС Костенникова.
Одной из мер наказания может стать лишение лицензии. К ней ранее предложил прибегнуть президент РФ Владимир Путин.
Карта распространения коронавируса
Путин раскритиковал аптечные сети, повышающие цены на лекарства на фоне коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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