2020-04-14T20:49:34+03:00
Звезды

Любовь Успенская зарабатывает по 30 тысяч рублей за каждое видеопоздравление

Королева шансона в условиях карантина установила демократичный ценник на свои новые услуги [эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
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Цены на поздравления от Любови Успенской весьма демократичны по сравнению с ее заработками на корпоративахЦены на поздравления от Любови Успенской весьма демократичны по сравнению с ее заработками на корпоративахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Карантинные заработки Любови Успенской, которая теперь записывает видеопоздравления за деньги, многие восприняли неадекватно. Казалось бы, мы давно живем по правилам рыночных отношений: не нравится цена - проходи мимо, ищи дешевле или вообще не покупай. Но нет: хейтеры набросились на 66-летнюю королеву шансона, обвинив ее в алчности, желании нажиться на людях, оставшихся без работы и всех остальных смертных грехах.

- Последний кусок доедаете? - брызжут ядом инстаграм-комментаторы.

Да и знаменитые "друзья" в стороне не остались. Так, известный своим критическим мнением (на все сразу) Юрий Лоза осудил Успенскую за "торговлю лицом". Ему, мол, тоже поступали неприличные предложения записывать видеооткрытки, но это ниже его достоинства.

Дошло до того, что в сетевую грызню вмешался Иосиф Пригожин.

- Прекратите травлю Успенской, пусть зарабатывает, как хочет, - призвал продюсер.

Тем более, как выяснил сайт kp.ru, цены на поздравления от Любови Залмановны весьма демократичны по сравнению с ее заработками на корпоративах. Если раньше, по данным СМИ, Успенская получила за "заказники" от 1,5 до 3 миллионов, то теперь цифры куда скромнее.

- За видеозвонок в день рождения и заранее записанное видеопоздравление с нас попросили 30 тысяч рублей, - рассказал kp.ru один из клиентов Успенской. - Предстоит большой семейный праздник, и среди нас есть поклонники певицы, которым такой сюрприз очень понравится. Сложимся, но закажем. Что понравилось - время на общение не ограничивают, нет такого, что 30 тысяч - это минута или две поздравления. Сколько получится, столько и общаетесь, хоть 10-15 минут.

Как ранее рассказывал "КП" звездный промоутер Сергей Лавров, такой вид заработка будет очень востребован для артистов в этот "голодный" год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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