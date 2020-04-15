Ошибка пилота: Завершено расследование по авиакатастрофе «Суперджета» в Шереметьево, когда более 40 человек сгорели заживо

Следственный комитет сообщил о завершении расследования по самой жуткой российской авиакатастрофе прошлого года.

Напомним, в мае 2019-го пассажирский «Суперджет» вылетел из Шереметьево в Мурманск. При наборе высоту борт вошел в грозовую зону, в него попала молния, выведя из строя радиосвязь. Командир экипажа принял решение возвращаться в Москву. При посадке с полными топливными баками самолет несколько раз «подпрыгнул» на взлетно-посадочной полосе, шасси пробили баки и самолет загорелся. За считанные секунды огонь охватил всю заднюю часть лайнера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773268" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет опубликовал видео прошлогодней катастрофы «Суперджета» в Шереметьево.

После остановки началась эвакуация. 40 пассажиров и один бортпроводник не сумели выбраться из огня. Осенью прошлого года командиру экипажа, бывшему военному летчику Денису Евдокимову предъявили обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По версии следствия, самолет загорелся именно в результате неправильных действий Евдокимова. Фото: СК РФ/ТАСС

- В рамках уголовного дела были проведены пожарно-техническая, летная, авиационно-техническая и другие судебные экспертизы, которые позволили восстановить обстоятельства произошедшего, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следственный комитет выложил в Сеть ранее не публиковавшееся видео - после нескольких «прыжков» горящий самолет останавливается на взлетно-посадочной полосе, его разворачивает боком. Через несколько секунд по правому борту открывается дверь и выбрасывается надувной трап, по которому эвакуируются пассажиры. Затем трап появляется и с левой стороны самолета.

40 пассажиров и один бортпроводник не сумели выбраться из огня. Фото: СК РФ/ТАСС

По версии следствия, самолет загорелся именно в результате неправильных действий Евдокимова. При этом диспетчеры и прибывшие на место пожара спасатели «никак не могли повлиять на трагедию».

- Данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна показали, что во время полета самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота, - продолжает Петренко. - Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна.

Уголовное дело направили в Генпрокуратуру. Если там утвердят обвинительное заключение, материалы передадут в суд.

Осенью прошлого года командиру экипажа, бывшему военному летчику Денису Евдокимову предъявили обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Фот Сергей Фадеичев/ТАСС

В настоящий момент Денису Евдокимову грозит до 8 лет тюрьмы.

- С самого начала по тому видео посадки, которое появилось в СМИ, профессионалам было очевидно, что к катастрофе привела ошибка пилотирования, - рассказал «Комсомольской Правде» авиаэксперт Александр Романов. - После первого отделения самолета от ВПП (по версии экспертов, из-за перегруза шасси «отпружинили» от бетонки, - Авт.) пилот дал ручку от себя, что привело к усилению «козления» (так профессиональные летчики называют прыжки самолета по полосе, - Авт.). Это просто «курсантская ошибка», так делать нельзя! То, что здесь виноват пилот - понятно. Но при этом и в самой работе самолета у многих профессиональных экспертов остаются белые пятна. Испытатели «Суперджета» отмечали, что у него есть определенные огрехи при управлении в ручном режиме. Если это не признают, модель так и останется «сырой». Это может аукнутся в будущем.

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