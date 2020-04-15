Коллекторы объявили о скидках из-за коронавируса

Третью неделю люди сидят по домам из-за введенного режима самоизоляции. Предприятия встали, малый и средний бизнес на последнем издыхании. В аналитическом центре НАФИ подсчитали, что при потере работы накоплений россиянам хватит в среднем на 63 дня. При этом 42% продержится без займов всего месяц. Что сейчас происходит с теми, у кого уже есть долги, причем проблемные?

По словам Эльмана Мехтиева, президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), а также председателя Совета СРО «Микрофинансирование и развитие», после принятия закона о кредитных каникулах, коллекторам оборвали телефоны.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.Фото: Youtube

- Мы видим, что количество заявлений на кредитные каникулы растет, - говорит Мехтиев. - В микрофинансовом секторе растет количество удовлетворений этих заявлений и оформление реструктуризации кредитов.

Глава коллекторской ассоциации ожидает, что просрочка по долгам вырастет. Пока же, по данным на конец марта, отказавшихся платить по долгам из-за ситуации вокруг коронавируса было менее 1%. Чтобы избежать взрывного роста просрочек и невыплат, коллекторы объявили о скидках.

- Так как большинство клиентов не выходит на связь, мы обращаемся к ним с призывом: «Позвони, узнай свою персональную скидку», - продолжает Мехтиев. - Все, разумеется, зависит от долга, от суммы просрочки. В каждом агентстве скидки разные, но в некоторых они значительные. Все мы люди! Где-то должнику спишут часть задолженности, где-то предоставят отсрочку, где-то снизят сумму платежа, а где-то сделают все вместе. При условии, если человек готов обозначить свои контактные данные и сотрудничать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770486" frameborder="0"></iframe> Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

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