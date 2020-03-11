"Много слез и глубокие переживания": известный ведущий высказался о внешнем виде Елены Яковлевой
Елена Яковлева не так давно отметила 59-летие. Она в актерской профессии более 30 лет, но по сей день активно снимается и выступает в театре. Глядя на моложавую звезду, диву даешься тому, как роскошно выглядит знаменитость. Артистка обожает наряжаться и экспериментировать с образом. Она находится в отличной форме и слывет завидной модницей.
Елена Яковлева предпочитает молодежный стиль в одежде. Не так давно знаменитость вышла в свет в кожаных лосинах и свитере оверсайз. Правда, образ актрисы понравился не всем.
Так, историк моды Александр Васильев уверен, что Яковлевой стоит одеваться более изысканно, сделав акцент на аксессуарах и украшениях. "Мне кажется, что Елена одевается простовато для звезды такого уровня", - цитируют его "7 Дней".
Александр Васильев.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Он уточнил, что артистка не всегда понимает, какой цвет предпочесть. Александр посоветовать звезде покупать меньше бесформенного трикотажа и обратить внимание на одежду, сшитую из плотных тканей.
"Лена скатывается до гардероба домохозяйки. А этого нельзя позволять. Больше интересных украшений", - считает историк моды.
При этом телеведущий подметил, что Елена обладает красивой и стройной фигурой. Комментируя же ее недавнее интервью Вячеславу Манучарову о том, что ей неприятна сама мысль о старости, Васильев предположил, что женщинам сложнее принять свой возраст.
"Лицо Леночки Яковлевой выглядит молодо. Но я заметил у нее на лбу скорбные складки, а это значит - много слез и глубокие переживания. Видимо, ее жизнь не была легкой", - предположил он.
Напомним, Елена Яковлева действительно заявила, что переживает по поводу своего старения. По ее словам, она понимает, что от возраста не убежать, а вот бороться за красоту ей вполне под силу. "Я боюсь стареть. Это очень неприятно. Я делаю уколы... Укольчики для лица нужно делать систематически. У меня отрезаны нижние грыжи. Они у всех есть. После этого я делала нитки всякие... Сейчас какую-то новую штуку заливают", - сообщала знаменитость. Однако из-за напряженного гастрольного графика женщина пропускает процедуры, поэтому вынуждена ложиться под скальпель хирурга. Зато благодаря пластике звезда может себе позволить появляться на публике без макияжа.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Елена Яковлева: досье KP.RU»