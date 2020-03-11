"Много слез и глубокие переживания": известный ведущий высказался о внешнем виде Елены Яковлевой

Елена Яковлева не так давно отметила 59-летие. Она в актерской профессии более 30 лет, но по сей день активно снимается и выступает в театре. Глядя на моложавую звезду, диву даешься тому, как роскошно выглядит знаменитость. Артистка обожает наряжаться и экспериментировать с образом. Она находится в отличной форме и слывет завидной модницей.

Елена Яковлева предпочитает молодежный стиль в одежде. Не так давно знаменитость вышла в свет в кожаных лосинах и свитере оверсайз. Правда, образ актрисы понравился не всем.

Так, историк моды Александр Васильев уверен, что Яковлевой стоит одеваться более изысканно, сделав акцент на аксессуарах и украшениях. "Мне кажется, что Елена одевается простовато для звезды такого уровня", - цитируют его "7 Дней".

Александр Васильев.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Он уточнил, что артистка не всегда понимает, какой цвет предпочесть. Александр посоветовать звезде покупать меньше бесформенного трикотажа и обратить внимание на одежду, сшитую из плотных тканей.

"Лена скатывается до гардероба домохозяйки. А этого нельзя позволять. Больше интересных украшений", - считает историк моды.

При этом телеведущий подметил, что Елена обладает красивой и стройной фигурой. Комментируя же ее недавнее интервью Вячеславу Манучарову о том, что ей неприятна сама мысль о старости, Васильев предположил, что женщинам сложнее принять свой возраст.

"Лицо Леночки Яковлевой выглядит молодо. Но я заметил у нее на лбу скорбные складки, а это значит - много слез и глубокие переживания. Видимо, ее жизнь не была легкой", - предположил он.

Напомним, Елена Яковлева действительно заявила, что переживает по поводу своего старения. По ее словам, она понимает, что от возраста не убежать, а вот бороться за красоту ей вполне под силу. "Я боюсь стареть. Это очень неприятно. Я делаю уколы... Укольчики для лица нужно делать систематически. У меня отрезаны нижние грыжи. Они у всех есть. После этого я делала нитки всякие... Сейчас какую-то новую штуку заливают", - сообщала знаменитость. Однако из-за напряженного гастрольного графика женщина пропускает процедуры, поэтому вынуждена ложиться под скальпель хирурга. Зато благодаря пластике звезда может себе позволить появляться на публике без макияжа.