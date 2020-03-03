Елена Яковлева сразила наповал пышным бюстом

Елена Яковлева в актерской профессии уже более 30 лет. Артистка сейчас переживает в работе вторую молодость. Она активно снимается в кино и популярных сериалах, играет на сценах московских театров - "Современник", имени Пушкина и Центр драматургии и режиссуры. Но мало кто знает, что у звезды есть еще одна страсть - она просто обожает бальные танцы. И в свои 58 лет легко делает "колесо" и садится на шпагат.

Елена Яковлева сразила наповал новым фото. В кадре актриса позирует в прозрачной блузке с пикантным декольте, которое подчеркнуло пышный бюст звезды сериала "Каменская" и фильма "Интердевочка".

По всей видимости, артистка продемонстрировала сценический костюм. В свое время она принимала участие в популярном проекте "Танцы со звездами". По ее шутливому признанию, теперь она все делает, танцуя.

elenayakovleva_fan Елена Яковлева

Кстати, она с детства мечтала стать артисткой. В выпускном классе она написала заветное желание. А спустя много лет публике стало известно, что же написала актриса. "Если сбудется моя мечта, то через пять лет я стану знаменитой, знаменитой артисткой. Это моя единственная мечта. Я разобьюсь, но ею буду. Лена Яковлева", - цитирую ее 7 Дней.

Напомним, Елена Яковлева - не только успешная и любимая миллионами россиян актриса, но и счастливая мама и жена. Вот уже 30 лет она замужем за Народным артистом России Валерием Шальных. Расписались они в 1990 году, а до этого пять лет жили в фактическом браке. У супругов есть сын Денис Шальных, которого поклонники артистки знают по его многочисленным татуировкам. 5 марта Яковлева отметит свое 59-летие. Но, глядя на моложавую актрису, по-прежнему диву даешься тому, как роскошно выглядит звезда "Интердевочки".

В одном из интервью артистка признавалась, что переживает по поводу своего старения. Она понимает, что от возраста не убежать, а вот бороться за красоту ей вполне под силу. "Периодически я делаю «уколы красоты»", - сообщала знаменитость Однако из-за напряженного гастрольного графика пропускает процедуры, поэтому вынуждена ложиться под скальпель хирурга. Зато благодаря пластике может себе позволить появляться на публике без макияжа. 58-летняя актриса находится в отличной форме и слывет завидной модницей.