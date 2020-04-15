Зачем в регионах перед дачным сезоном запрещают продавать рассаду и семена

Ограничительные меры, которые из-за коронавируса вводятся по всей стране, ставят перед садоводами и дачниками новые проблемы: в иных регионах специализированные магазины и рынки, торгующие саженцами и семенным материалом не попали в списки товаров первоочередной необходимости, и народ гадает: а где ему закупить рассаду и чем они зимой питаться будут?

Очередное садово-огородное потрясение в среду постигло жителей Тульской области: те с недоумением обнаружили, что власти неожиданно запретили продавать на территории региона саженцы, рассаду и семена.

«Запретить до 19 апреля 2020 года посещение гражданами плодопитомников, объектов торговли семенами, саженцами, рассадой, удобрениями и другими товарами для садоводства и огородничества, а также реализацию такой продукции», - гласит один из абзацев опубликованного указа за подписью губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Под действие указа попал и тульский филиал одного из крупнейших российских питомников - «Питомника Савватеевых», гендиректор которого, Ирина Савватеева, написала целое обращение к властям, которое сегодня и публикует «Комсомолка».

«1. У меня сложилось впечатление, что люди, писавшие документ, ассоциируют питомники растений с придорожной торговлей, с мелкими точками, которые работают, в основном, с частными клиентами и гордо называют себя «питомниками». Мы, участники отрасли, сами частично в этом виноваты: право гордо называться питомником любой площадке, где в течение сезона передерживается привозной материал, никем никогда не оспаривалось. Вот и сложилось общественное мнение: любая площадка, торгующая растениями - питомник. НО!!! Мне представляется, что люди, составляющие подобного рода документы, должны все-таки профессионально подходить к вопросу и понимать, что нормальный питомник растений — это, в основном, оптовые продажи. Которые вообще осуществляются дистанционно и не требуют визита в питомник.

2. Итак, документ запрещает в том числе, оптовые продажи. Хотя это никак не оговаривается четко, но, видимо подразумевается - ведь запрещена любая торговля растениями. Что это значит в конкретной ситуации? У меня, например, сейчас идут одна за другой отгрузки по городским контрактам, по выигранным тендерам для нескольких регионов России. Остановка всех этих поставок - гигантские штрафные санкции, огромные потери денег, внесение питомника в реестр недобросовестных поставщиков и запрет на участие в городских тендерах в дальнейшем. Возможно, вообще - разорение компании. Мне к кому идти с претензиями потом? К тульскому губернатору? К президенту???

3. Посмотрим на вопрос с другой стороны. Разрыв договоров поставок без права ссылок на форс-мажор (а у меня такого права нет, так как Чрезвычайная Ситуация не введена) - это не просто огромные финансовые потери для предприятия. Это разрыв всей технологической цепочки предприятия непрерывного цикла, работающего в сельском хозяйстве. Бизнес наш очень сезонный: ранней весной все средства, которые имеем, вкладываем в посадочный материал - в бамбуковые опоры, торф, навоз, удобрения, технику... Многие питомники вообще по весне работают на кредитах. Затем мы получаем деньги с весенних продаж, раздаём долги, складываемся в развитие (кто может себе позволить), живем дальше. Если мы не получили денег от весенних продаж - это гигантские незакрытые долги, отсутствие денег на зарплаты рабочих, на уход за посадочный материалом... ( Не думайте, что растение посадили - и оно растёт само по себе! Нет! Вокруг него, чтобы было живым, здоровым и красивым, - ещё те «танцы с бубнами» стоимостью в миллионы и миллионы.) Если денег на все на это нет - это путь к быстрому и полному краху компании. Именно на этот путь сейчас ставит нас постановление Губернатора Тульской области. Результатом этого постановления уже в ближайшем будущем могут стать 58 человек безработных и, как минимум, 174 человека, включая членов семей, оставшихся без средств к существованию, проживающих, в основном, в Тульской области. А еще - миллионы и миллионы неуплаченных налогов. Это только по одному моему предприятию!

Фото: Архив КП

4. По поводу недопустимости отгрузок. Я не понимаю, как этот тезис стыкуется с установками Президента России на недопустимость срыва погрузочно-разгрузочных работ и разрыв связей между регионами страны.

5. Мне непонятно, почему в список предприятий, которым разрешено работать в эти дни, в Тульской области не вошли предприятия сельского хозяйства. Во всех федеральных документах подчёркивается недопустимость срыва весенне-полевых работ, недопустимость остановки сельхозпредприятий. В тульском же регионе, где работает огромное количество аграрников, про них просто забыли? И уж тем более вызывает недоумение игнорирование аграриев при наличии в списке разрешённых салонов красоты и парикмахерских! Такое ощущение, что люди, составляющие документ, помнили о том, что им самим надо вовремя подстричься и маникюр сделать, но понятия не имели о том, что вовремя не полученные средства целой отрасли - аграриев, и, в частности, питомниководов - это крах многолетних вложений многих компаний.

Уважаемый Алексей Геннадьевич Дюмин!!! Пожалуйста!!! Вникните в суть вышеописанного!!! Не дайте умереть предприятию, которое работает на подотчётной Вам территории десять лет, которое даёт работу шести десяткам туляков, которое ежегодно платит миллионы и миллионы в бюджет и которое за все эти годы не получило от Тульской области НИКАКИХ преференций, поддержек, поблажек, помощи и субсидий. Мы по-прежнему не просим ничего, кроме одного - не дайте нам умереть в результате принятия не до конца взвешенных и продуманных решений. И не дайте умереть ещё огромному количеству питомников, работающих в Тульской области!!!»

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